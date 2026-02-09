Қазақстанда шекарадағы бақылаудың шалт күшейтілуіне не себеп
2026 жылғы 9 ақпанда Денсаулық сақтау министрлігі Қазақстанның шекарасында бақылау шаралары неге күшейтілгенін түсіндіріп, мәлімдеме жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ведомствоның мәліметінше, Оңтүстік-Шығыс Азияның бірқатар елдерінде Нипах вирусы бойынша эпидемиологиялық жағдайдың күрделенуіне байланысты Қазақстанның мемлекеттік шекарасы арқылы өтетін барлық өткізу пункттерінде санитарлық-карантиндік бақылау күшейтілді.
"Осы инфекция бойынша қолайсыз жағдай белең алған елдерден келетін азаматтарға ерекше көңіл бөлінеді, соның ішінде Үндістан да бар. Мұндай елдердің тізімі үнемі жаңартылып отырады". ҚР Денсаулық сақтау министрлігінің баспасөз қызметі
Сондай-ақ, халықаралық әуежайларда Қоғамдық денсаулық сақтау саласындағы төтенше жағдайларға ден қою бойынша ведомствоаралық оқу-жаттығулар өткізіліп жатқаны да нақтыланады.
Сонымен қатар, Денсаулық сақтау министрлігі медициналық ұйымдар жоғары дайындық режиміне көшкенін, дәрі-дәрмектер, жеке қорғаныс құралдары мен дезинфекциялық препараттар қоры қамтамасыз етіліп жатқанын да жеткізді.
Бұған дейін Бангладеште Нипах вирусын жұқтырған адам көз жұмғанын жазғанбыз.
