Қоғам

ҚР Қорғаныс министрлігі сарбаздардың қазасынан кейін қолға алынған шұғыл шаралар жайлы мәлімдеме жасады

Военная служба, военнослужащие, военнослужащий, военные, военный, армия, солдаты, солдат, вооруженные силы, военные учения, сурет - Zakon.kz жаңалық 28.01.2026 14:09 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
ҚР Қорғаныс министрлігі 2026 жылғы 28 қаңтарда әскердегі қайғылы оқиғалардың алдын алу мақсатындағы кешенді шаралар туралы ресми мәлімдеме жасады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Министрлік ең алдымен жыл басынан бері қаза болған әскерилердің отбасыларына, туған-туыстарына және жақындарына шынайы көңіл айтты.

Хабарламада қарулы күштердің басшылығы болған жағдайдың барынша ауыр екенін және әскери қызмет қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін жауапкершіліктің толық көлемін терең түсінетіндігі атап өтілді.

Белгілі болғандай, Қорғаныс министрі авиация генерал-лейтенанты Дәурен Қосановтың тапсырмасы бойынша мұндай қайғылы оқиғалардың алдын алуға бағытталған шұғыл шаралар кешені қабылданды.

Бірінші. Тәрбие жұмысының ұйымдастырылуы мен әскери тәртіпті бақылау күшейтілді. Қару-жарақты пайдалану, сабақтар өткізу, атыс жаттығулары мен тапсырмаларды орындау кезінде жарғылық талаптар мен қауіпсіздік шараларын сақтау талаптары қатаңдатылды.

Екінші. Әскери бөлімдерге Қарулы Күштердің жеке құрамын кешенді психологиялық тексеруден өткізу үшін комиссиялар жіберілді. Әскери қызметшілердің психикалық жай-күйіне, сондай-ақ қызметтік міндеттерді орындауға психологиялық дайындық деңгейіне қайта бағалау жүргізілуде.

Үшінші. Командирлер мен сержанттық құрамның жеке жауапкершілігі арттырылды. Негізгі назар оқыс оқиғалардың алдын алуға және қауіпсіз мінез-құлық дағдыларын қалыптастыруға бағытталды.

Төртінші. Әскери полиция күштерімен әскери бөлімдерде жан-жақты тексерулер ұйымдастырылды. Жеке құрамға бақылау, бейнебақылау, оның ішінде қызметтен тыс уақытта да, күшейтілді.

Бесінші. Тәулік бойы бақылау енгізіліп, құқық бұзушылықтар мен оқиғалардың алдын алуға бағытталған қосымша профилактикалық шаралар қабылданды.

Алтыншы. Әскери қызметшілердің туыстарымен тұрақты бейнебайланысы қамтамасыз етілді. Сонымен қатар бөлімше командирлері ата-аналармен ресми байланыс арналары арқылы тұрақты түрде байланыста.

"Орын алған барлық оқиғалар бойынша нақты кадрлық және тәртіптік шешімдер қабылданды. "Шығыс" өңірлік қолбасшылығының қолбасшысы, штаб бастығы және қолбасшының тәрбие және идеологиялық жұмыс жөніндегі орынбасары тәртіптік жауапкершілікке тартылды. Әскери қызметші қаза тапқан әскери бөлімнің командирі, оның орынбасары, сондай-ақ батальон командирі атқарып отырған лауазымдарынан босатылды". ҚР Қорғаныс министрлігі баспасөз қызметі

Қабылданып жатқан барлық шаралар ең алдымен жеке құрамның өмірі мен денсаулығын сақтауға және мұндай қайғылы жағдайлардың қайталануына жол бермеуге бағытталған.

"Бұл бағыттағы жұмыс тұрақты негізде жалғасын табады",- деп қорытындылады министрлік.

Бұған дейін 27 қаңтарда Жамбыл облысында мерзімді әскердегі сарбаз қару ұстау кезінде жарақат алып, көз жұмғанын жазғанбыз. Ал, 23 қаңтар күні Өскемен гарнизонындағы әскери бөлімдердің бірінде қарауыл қызметін атқару кезінде мерзімді әскери қызметші өзіне бекітілген қарудан жарақаттанып, мерт болған болатын.

Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
