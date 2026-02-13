Қазақстандықтар автокөлік сатып аларда жиі ақша жоғалтып жатыр
Фото: Zakon.kz
Құқық қорғау органдары соңғы уақытта Қазақстандағы ең ірі интернет-платформа арқылы автокөлік және басқа тауарларды сатып алу кезінде алаяқтық оқиғалары көбейіп кеткенін хабарлады, деп жазады Zakon.kz.
Абай облысы Полиция департаментінің баспасөз қызметі алаяқтардың жиі қолданатын схемаларын түсіндірді:
- Жарнаманы өте төмен бағада шығарып, құрбандарды тарту.
- Шұғылдыққа салып, ақшаны бірден аударуды талап ету.
- Алдын ала төлем алған соң байланысқа шықпай қою.
- Кейде төлем жасау немесе құжат рәсімдеу үшін күмәнді сілтемелерге өтуге шақыру.
Полиция тұрғындарға мынадай ескерту береді:
- Ақшаны алдын ала аудармаңыз – алдымен автокөлік немесе тауарды өз көзіңізбен тексеріңіз.
- Сатушыны тексеріңіз: байланыс мәліметтері, жарнамалар тарихы, пікірлерді қараңыз.
- Күмәнді сілтемелерге өтпеңіз және белгісіз қосымшаларды жүктемеңіз.
- Жеке мәліметтеріңізді бермеңіз: паспорт, банк реквизиттері, CVV кодтары.
Егер алаяқтыққа тап болсаңыз – дереу 102 телефонына хабарласыңыз және хабарламалар мен скриншоттарды сақтаңыз.
Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін депутат Марат Қожаев кейбір автокөлік иелерін жол ережесін бұзғаны үшін айыппұлдың жартысын төлеу мүмкіндігінен айыруды ұсынған еді.
