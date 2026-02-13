#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
494.28
587.06
6.4
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
494.28
587.06
6.4
Оқиғалар

Қазақстандықтар автокөлік сатып аларда жиі ақша жоғалтып жатыр

Счетная машина, счетная машина с тенге, зарплата, зарплаты, заработная плата, деньги, тенге, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.02.2026 15:06 Фото: Zakon.kz
Құқық қорғау органдары соңғы уақытта Қазақстандағы ең ірі интернет-платформа арқылы автокөлік және басқа тауарларды сатып алу кезінде алаяқтық оқиғалары көбейіп кеткенін хабарлады, деп жазады Zakon.kz.

Абай облысы Полиция департаментінің баспасөз қызметі алаяқтардың жиі қолданатын схемаларын түсіндірді:

  • Жарнаманы өте төмен бағада шығарып, құрбандарды тарту.
  • Шұғылдыққа салып, ақшаны бірден аударуды талап ету.
  • Алдын ала төлем алған соң байланысқа шықпай қою.
  • Кейде төлем жасау немесе құжат рәсімдеу үшін күмәнді сілтемелерге өтуге шақыру.

Полиция тұрғындарға мынадай ескерту береді:

  • Ақшаны алдын ала аудармаңыз – алдымен автокөлік немесе тауарды өз көзіңізбен тексеріңіз.
  • Сатушыны тексеріңіз: байланыс мәліметтері, жарнамалар тарихы, пікірлерді қараңыз.
  • Күмәнді сілтемелерге өтпеңіз және белгісіз қосымшаларды жүктемеңіз.
  • Жеке мәліметтеріңізді бермеңіз: паспорт, банк реквизиттері, CVV кодтары.

Егер алаяқтыққа тап болсаңыз – дереу 102 телефонына хабарласыңыз және хабарламалар мен скриншоттарды сақтаңыз.

Естеріңізге сала кетейік, бұған дейін депутат Марат Қожаев кейбір автокөлік иелерін жол ережесін бұзғаны үшін айыппұлдың жартысын төлеу мүмкіндігінен айыруды ұсынған еді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Қазақстандық әйел үйін сатып, такси жүргізушісі арқылы алаяқтарға ақша аударған
16:37, 18 шілде 2025
Қазақстандық әйел үйін сатып, такси жүргізушісі арқылы алаяқтарға ақша аударған
Қазақстанның қай қаласының тұрғындары алаяқтарға жиі алданады
09:55, 10 қазан 2023
Қазақстанның қай қаласының тұрғындары алаяқтарға жиі алданады
Алматыдағы алаяқ жалған автокөлік бөлшектерін сатқан
09:31, 12 қараша 2025
Алматыдағы алаяқ жалған автокөлік бөлшектерін сатқан
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Шара Буллет назвал двух любимых боксёров
18:15, Бүгін
Шара Буллет назвал двух любимых боксёров
Боец UFC из Узбекистана сделал громкое заявление
17:51, Бүгін
Боец UFC из Узбекистана сделал громкое заявление
Новичок КПЛ подписал экс-вратаря шотландского клуба
17:38, Бүгін
Новичок КПЛ подписал экс-вратаря шотландского клуба
Казахстанка завоевала "золото" чемпионата Азии по стрельбе
17:20, Бүгін
Казахстанка завоевала "золото" чемпионата Азии по стрельбе
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: