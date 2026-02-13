#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
494.28
587.06
6.4
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Халық заңгері
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
494.28
587.06
6.4
Оқиғалар

СҚО-да полицейлер "синтетика" өткізген күдіктіні ұстады

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.02.2026 16:00 Фото: Zakon.kz
Солтүстік Қазақстан облысының тұрғыны синтетикалық есірткі заттарын өткізді деген күдікпен ұсталды

Полицияның мәліметінше, 25 жастағы ер адам, бұрын мүліктік қылмыстар үшін бірнеше рет сотталған, шамамен бір ай бұрын Петропавл қаласының аумағында психотроптық заттарды таратуды бастаған.

Кейін ол облыс орталығынан "Lada Granta" автокөлігімен шыққан. Полицейлер күдіктіні Аққайың ауданындағы жанармай құю бекетінде ұстады.

Тінту барысында одан жалпы салмағы шамамен 5 грамм болатын "тұз" деп аталатын синтетикалық есірткінің 8 орамы тәркіленді.

Аталған есірткі түрі үшін аса ірі мөлшер 2,5 грамнан басталады. Медициналық куәландыру нәтижесі оның есірткі қолданғанын растады. Қазіргі уақытта күдікті қамауда.

Оған 12 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы көзделген. Есірткі заттарын өткізудің жолын кесу полиция қызметінің басым бағыттарының бірі болып қала береді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Петропавлдық тұрғыннан "синтетика" тәркіленді
10:19, 31 қазан 2025
Петропавлдық тұрғыннан "синтетика" тәркіленді
СҚО-да полицейлер интернет-дүкен арқылы есірткі сатты деген күдіктіні ұстады
17:16, 09 желтоқсан 2025
СҚО-да полицейлер интернет-дүкен арқылы есірткі сатты деген күдіктіні ұстады
Қостанай облысында полицейлер есірткі сақтаған күдіктіні қолға түсірді
13:49, 05 қараша 2025
Қостанай облысында полицейлер есірткі сақтаған күдіктіні қолға түсірді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Шара Буллет назвал двух любимых боксёров
18:15, Бүгін
Шара Буллет назвал двух любимых боксёров
Боец UFC из Узбекистана сделал громкое заявление
17:51, Бүгін
Боец UFC из Узбекистана сделал громкое заявление
Новичок КПЛ подписал экс-вратаря шотландского клуба
17:38, Бүгін
Новичок КПЛ подписал экс-вратаря шотландского клуба
Казахстанка завоевала "золото" чемпионата Азии по стрельбе
17:20, Бүгін
Казахстанка завоевала "золото" чемпионата Азии по стрельбе
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: