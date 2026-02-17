Қазақстанда мұнай-газ химиясы зауыттары қандай өнім шығарады
Энергетика вице-министрі Қайырхан Тұтқышбаев 2026 жылғы 17 ақпанда Үкімет отырысында Қазақстанда мұнай-газ химиясы саласын дамыту бағыттары туралы баяндады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Оның айтуынша, қазақстандық зауыттар карбамид, бутадиен және полиэтилен өндіретін болады.
""Карбамид" жобасы бойынша 2025 жылғы желтоқсанда техникалық-экономикалық негіздеме әзірлеу аяқталды. Қазіргі уақытта "СНПС-Ақтөбемұнайгаз" бен "KMG PetroChem" арасында жаңа бірлескен кәсіпорын құру жұмыстары жүргізілуде. Оны екінші тоқсанның соңына дейін аяқтау жоспарланып отыр. Бутадиен және оның туындыларын өндіру жобасы жобалау кезеңінде. Қазір бірінші технологиялық желі бойынша мердігерді іріктеу жүргізілуде. "Полиэтилен" жобасы аясында құрылыс жұмыстары қарқынды жүріп жатыр және ұзақ мерзімде жеткізілетін жабдықтарға тапсырыс берілді. Пиролиз қондырғысын орнату бойынша келісімшарттың орындалу деңгейі 35,2%, ал полимерлеу қондырғысы бойынша 6,9%", – деді Тұтқышбаев.
Осылайша, мұнай-газ химиясы саласындағы жаңа өндірістер іске қосылғаннан кейін елде жоғары қосылған құны бар өнім көлемі артады деп күтілуде.
Сондай-ақ ол 2025 жылғы 2 желтоқсанда Павлодар облысында жылына 100 мың тоннаға дейін алкилат өндіретін зауыттың құрылысы басталғанын хабарлады.
"2026 жылға іргетастарды дайындау және орнату, металл құрылымдарын құрастыру, әкімшілік және тұрмыстық ғимараттар салу жұмыстары жоспарланған. Бұл жобаларды жүзеге асыру саланың экспортқа бағытталуын қамтамасыз етіп, сонымен қатар елдің ішкі қажеттілігін толық өтеуге мүмкіндік береді", – деп қосты Энергетика министрлігінің өкілі.
Бұған дейін ол төртінші мұнай өңдеу зауытының құрылыс мерзімдерін атаған болатын.
