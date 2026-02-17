Маңғыстау полигонында сарбаз қаза болды
Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Қазақстанда тағы бір қатардағы сарбаздың қазасы тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылғы 17 ақпанда Қазақстан Қарулы Күштерінің Құрлық әскерлері баспасөз қызметі хабарлағандай:
"Ағымдағы жылдың 17 ақпанында Маңғыстау облысындағы "Бейнеу" полигонында жоспарлы алаңдағы оқ ату жаттығулары кезінде Батыс өңірлік командалық құрамасының қатардағы әскери қызметшісі қарумен әрекет жасағанда өмірімен үйлеспейтін оқ жарақатын алды. Бұл факті бойынша Батыс өңірлік әскери тергеу органдары қылмыстық іс қозғады. Алдын ала тергеу жүргізіліп, оқиғаның барлық мән-жайы мен себептері анықталуда", – делінген хабарламада.
Қорғаныс министрінің тапсырмасы бойынша оқиға орнына оның орынбасары, генерал-майор Шайх-Хасан Жазыбаев бастаған комиссия жіберілді.
Қарулы Күштер командалығы қаза болған сарбаздың туыстарына көңіл айтады. Заңнамаға сәйкес, оның отбасы барлық қажетті қолдау мен көмекпен қамтамасыз етіледі.
Еске салсақ, 2026 жылғы 23 қаңтарда Өскемен гарнизонының бір әскери бөлімінде күзет қызметін атқару кезінде қатардағы әскери қызметші қайтыс болды. 27 қаңтарда Жамбыл облысында тағы бір қатардағы сарбаз қаза болғаны туралы Генеральды прокуратура хабарлады. 28 қаңтарда Қорғаныс министрлігі сарбаздардың қазасына байланысты шұғыл шаралар қабылдағанын мәлімдеді.
