#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
489.99
580.25
6.38
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+10°
$
489.99
580.25
6.38
Оқиғалар

Маңғыстау полигонында сарбаз қаза болды

Стрельбище, армия, военные учения, военный полигон, сурет - Zakon.kz жаңалық 17.02.2026 15:57 Фото: Zakon.kz/Павел Михеев
Қазақстанда тағы бір қатардағы сарбаздың қазасы тіркелді, деп хабарлайды Zakon.kz.

2026 жылғы 17 ақпанда Қазақстан Қарулы Күштерінің Құрлық әскерлері баспасөз қызметі хабарлағандай:


"Ағымдағы жылдың 17 ақпанында Маңғыстау облысындағы "Бейнеу" полигонында жоспарлы алаңдағы оқ ату жаттығулары кезінде Батыс өңірлік командалық құрамасының қатардағы әскери қызметшісі қарумен әрекет жасағанда өмірімен үйлеспейтін оқ жарақатын алды. Бұл факті бойынша Батыс өңірлік әскери тергеу органдары қылмыстық іс қозғады. Алдын ала тергеу жүргізіліп, оқиғаның барлық мән-жайы мен себептері анықталуда", – делінген хабарламада.

Қорғаныс министрінің тапсырмасы бойынша оқиға орнына оның орынбасары, генерал-майор Шайх-Хасан Жазыбаев бастаған комиссия жіберілді.

Қарулы Күштер командалығы қаза болған сарбаздың туыстарына көңіл айтады. Заңнамаға сәйкес, оның отбасы барлық қажетті қолдау мен көмекпен қамтамасыз етіледі.

Еске салсақ, 2026 жылғы 23 қаңтарда Өскемен гарнизонының бір әскери бөлімінде күзет қызметін атқару кезінде қатардағы әскери қызметші қайтыс болды. 27 қаңтарда Жамбыл облысында тағы бір қатардағы сарбаз қаза болғаны туралы Генеральды прокуратура хабарлады. 28 қаңтарда Қорғаныс министрлігі сарбаздардың қазасына байланысты шұғыл шаралар қабылдағанын мәлімдеді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Маңғыстау полигондағы сарбаздың қазасына қатысты Бас прокуратура мәлімдеме жасады
16:07, Бүгін
Маңғыстау полигондағы сарбаздың қазасына қатысты Бас прокуратура мәлімдеме жасады
Жетісу облысындағы оқу-жаттығуда 18 жастағы жауынгер қаза болды
14:26, 18 қаңтар 2025
Жетісу облысындағы оқу-жаттығуда 18 жастағы жауынгер қаза болды
ШҚО-да сарбаз суицид жасады
13:16, 08 қараша 2024
ШҚО-да сарбаз суицид жасады
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Разгромом закончился матч Елены Рыбакиной на турнире в ОАЭ
21:11, Бүгін
Разгромом закончился матч Елены Рыбакиной на турнире в ОАЭ
Нуралы Алип помог "Зениту" одержать победу на сборах в ОАЭ
20:45, Бүгін
Нуралы Алип помог "Зениту" одержать победу на сборах в ОАЭ
Самат Смаков отказал российскому клубу: подробности
20:32, Бүгін
Самат Смаков отказал российскому клубу: подробности
Легенды женского ММА Ронда Роузи и Джина Карано проведут поединок в мае
20:08, Бүгін
Легенды женского ММА Ронда Роузи и Джина Карано проведут поединок в мае
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: