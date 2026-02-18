#Референдум-2026
Оқиғалар

Қасым-Жомарт Тоқаев Дональд Трамптың шақыруымен АҚШ-қа барады

Касым-Жомарт Токаев и Дональд Трамп, Дональд Трамп и Касым-Жомарт Токаев, Токаев и Трамп, Трамп и Токаев , сурет - Zakon.kz жаңалық 18.02.2026 12:00 Фото: akorda.kz
Ресми ақпаратты 2026 жылдың 18 ақпанында Ақорданың баспасөз қызметі жариялады.

18-19 ақпан күндері Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев АҚШ Президенті Дональд Трамптың шақыруымен Бейбітшілік кеңесінің алғашқы отырысына қатысу үшін Вашингтонға жұмыс сапарымен барады.

Саммит барысында Газа секторындағы ахуалды тұрақтандыру мәселесіне баса мән беріледі. Атап айтқанда, бейбітшілік орнату, қауіпсіздікті қамтамасыз ету және гуманитарлық көмек жеткізу бойынша нақты шаралар әзірлеуге ден қойылады.

Сонымен қатар сапар аясында Қасым-Жомарт Тоқаев америкалық ірі компаниялардың жетекшілерімен бірқатар кездесу өткізеді.

2026 жылғы 22 қаңтарда Қасым-Жомарт Тоқаев АҚШ президенті Дональд Трамп бастамасымен құрылған Бейбітшілік кеңесінің Жарғысын қол қойды. Қол қою рәсіміне Қазақстан президентімен қатар 18 елдің жетекшілері мен өкілдері қатысты.

Ал 2026 жылғы 13 ақпанда мемлекет басшысы АҚШ-тың Қазақстандағы елшісі Джули Стаффт-ты қабылдады. Сол кезде Тоқаев екі ел арасындағы екіжақты күн тәртібіндегі кең ауқымды мәселелер бойынша ынтымақтастықтың жоғары қарқынын ризашылықпен атап өтті.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
