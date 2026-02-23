#Референдум-2026
Қасым-Жомарт Тоқаев Жапония Императорына құттықтау жеделхатын жолдады

Президент Жапония Императорының туған күніне орай құттықтау жеделхатын жолдады Мемлекет басшысы екі ел арасындағы достық пен өзара қолдауға негізделген сан қырлы ынтымақтастық қос халықтың игілігі жолында жандана беретініне сенім білдірді. Қасым-Жомарт Тоқаев Император Нарухитоның игі бастамаларына мол табыс, ал достас жапон халқына бақ-береке тіледі., сурет - Zakon.kz жаңалық 23.02.2026 14:30 Сурет: akorda.kz
Президент Жапония Императорының туған күніне орай құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zаkon.kz.

Ресми ақпаратты 2026 жылдың 23 ақпанында Ақорданың баспасөз қызметі жариялады.

Мемлекет басшысы екі ел арасындағы достық пен өзара қолдауға негізделген сан қырлы ынтымақтастық қос халықтың игілігі жолында жандана беретініне сенім білдірді.

Қасым-Жомарт Тоқаев Император Нарухитоның игі бастамаларына мол табыс, ал достас жапон халқына бақ-береке тіледі.

