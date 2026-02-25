#Референдум-2026
Оқиғалар

Қасым-Жомарт Тоқаев Кувейт Әміріне құттықтау жеделхатын жолдады

Мемлекет басшысы Кувейт Әміріне құттықтау жеделхатын жолдады Қасым-Жомарт Тоқаев шейх Мишааль әл-Ахмад әл-Джабер ас-Сабах пен оның отандастарын Кувейт Мемлекетінің Ұлттық күнімен құттықтады. Президент достық пен өзара қолдауға негізделген екіжақты қарым-қатынастар халықтарымыздың игілігі жолында алдағы уақытта да нығая беретініне сенім білдірді., сурет - Zakon.kz жаңалық 25.02.2026 09:30 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы Кувейт Әміріне құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ресми ақпаратты 2026 жылдың 25 ақпанында Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.

Қасым-Жомарт Тоқаев шейх Мишааль әл-Ахмад әл-Джабер ас-Сабах пен оның отандастарын Кувейт Мемлекетінің Ұлттық күнімен құттықтады.

Президент достық пен өзара қолдауға негізделген екіжақты қарым-қатынастар халықтарымыздың игілігі жолында алдағы уақытта да нығая беретініне сенім білдірді.

Бұған дейін 26-27 ақпан күндері Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен Сербия Президенті Александр Вучич Астанаға ресми сапармен келетіні белгілі болды.

