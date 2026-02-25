Қасым-Жомарт Тоқаев Кувейт Әміріне құттықтау жеделхатын жолдады
Мемлекет басшысы Кувейт Әміріне құттықтау жеделхатын жолдады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Ресми ақпаратты 2026 жылдың 25 ақпанында Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Қасым-Жомарт Тоқаев шейх Мишааль әл-Ахмад әл-Джабер ас-Сабах пен оның отандастарын Кувейт Мемлекетінің Ұлттық күнімен құттықтады.
Президент достық пен өзара қолдауға негізделген екіжақты қарым-қатынастар халықтарымыздың игілігі жолында алдағы уақытта да нығая беретініне сенім білдірді.
Бұған дейін 26-27 ақпан күндері Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың шақыруымен Сербия Президенті Александр Вучич Астанаға ресми сапармен келетіні белгілі болды.
