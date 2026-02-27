#Референдум-2026
Оқиғалар

Қорғаныс министрлігі ұшақтардың Қазақстан арқылы ұшып өтуіне қатысты жалған ақпаратты жоққа шығарды

Министерство обороны РК, МО РК, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.02.2026 09:17 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
Әлеуметтік желілерде Қорғаныс министрі Дәурен Қосановтың атынан Қазақстанның әуе кеңістігі арқылы әуе кемелерінің ұшып өтуіне қатысты ресми мәлімдеме жасалды деген бейнеролик таратылуда, деп хабарлайды Zakon.kz.

Осы мәселеге байланысты министрлік ресми түсініктеме беріп, жағдайды нақтылады.

Әлеуметтік желілерде Қазақстан Республикасы Қорғаныс министрінің еліміздің әуе кеңістігі арқылы әуе кемелерінің ұшып өтуіне қатысты ресми мәлімдемесі ретінде ұсынылған бейнеролик таралуда.

Аталған бейнематериал – жалған. Видео жасанды интеллект технологияларын (deepfake) пайдалану арқылы жасалған, ал дауыс бұрынғы сұхбат негізінде құрастырылған.

Таратылып жатқан ақпарат шындыққа сәйкес келмейді және қорғаныс ведомствосының ресми ұстанымын білдірмейді.

"Бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдері мен әлеуметтік желі пайдаланушыларын тек ресми дереккөздерге сенуге және тексерілмеген ақпаратты таратпауға шақырамыз. Қолданыстағы заңнамаға сәйкес жалған ақпаратты тарату жауапкершілікке әкеп соғатынын еске саламыз." ҚР Қорғаныс министрлігінің баспасөз қызметі
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
