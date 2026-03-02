#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
497.56
586.92
6.44
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
497.56
586.92
6.44
Оқиғалар

Ақмола облысында бүтін бір отбасы қатыгездікпен өлтірілді: күдікті ұсталды

Задержание, арест, наручники, задержанный, арестованный, преступник, сурет - Zakon.kz жаңалық 02.03.2026 15:45 Фото: pexels
Әлеуметтік желіде Астана маңында бүтін бір отбасының қатыгездікпен өлтірілгені туралы хабар тарады. Бұл ақпаратты Ақмола облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі ішінара растады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Желіде ер адамның анасын, әкесін және кішкентай қарындасын өлтіргені айтылған. Сондай-ақ, олардың денелері бөлшектеліп, үй маңында шашылып жатқаны да айтылады. 

"Жібек Жолы ауылында болған кісі өлтіру фактісі бойынша мессенджерлер мен әлеуметтік желілерде түрлі қауесет пен жалған ақпарат тарауда. Осы факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдікті оқиға орнында ұсталып, уақытша ұстау изоляторына жеткізілді. Тергеу барысы полиция департаменті басшылығының бақылауында. Басқа ақпарат тек тергеу мүддесіне сай жария етілмейді", – деп хабарлады Ақмола облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі 2026 жылғы 2 наурызда.

Полиция азаматтарды тек ресми ақпарат көздеріне сенуге және тексерілмеген деректерді таратпауға шақырады.

"Қасақана жалған ақпарат таратқаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілік қарастырылған", деп ескертті департамент қызметкерлері.

Жібек Жолы – Ақмола облысы, Аршалы ауданындағы ауыл. Астанадан шамамен 26 шақырым қашықтықта орналасқан.

Еске сала кетейік, 2026 жылғы 27 ақпанда Қазақстан ІІМ Атырау облысының тұрғындарын Индонезияда туыстарын өлтірді деген күдікпен ұстаған видеоны көрсеткен болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Нетаньяху офисіне жасалған шабуыл: Израиль қорғаныс күштері ақпаратты жоққа шығарды
16:45, Бүгін
Нетаньяху офисіне жасалған шабуыл: Израиль қорғаныс күштері ақпаратты жоққа шығарды
Серік Күдебаев ұсталды
10:37, 27 сәуір 2023
Серік Күдебаев ұсталды
Астана – Петропавл тасжолындағы жол апаты төрт адамның өмірін қиды
17:35, 08 қаңтар 2026
Астана – Петропавл тасжолындағы жол апаты төрт адамның өмірін қиды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
В Европе оценили трансфер Галымжана Кенжебека в РПЛ
19:37, Бүгін
В Европе оценили трансфер Галымжана Кенжебека в РПЛ
ATP выступила с заявлением на фоне проблем с вылетом теннисистов из Дубая
19:07, Бүгін
ATP выступила с заявлением на фоне проблем с вылетом теннисистов из Дубая
Тренер из Греции разобрал игру Анарбекова и рассказал о его будущем в Европе
18:43, Бүгін
Тренер из Греции разобрал игру Анарбекова и рассказал о его будущем в Европе
Одноклубник Нуралы Алипа готов стать физруком, если футбол отменят
18:24, Бүгін
Одноклубник Нуралы Алипа готов стать физруком, если футбол отменят
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: