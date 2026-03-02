Ақмола облысында бүтін бір отбасы қатыгездікпен өлтірілді: күдікті ұсталды
Фото: pexels
Әлеуметтік желіде Астана маңында бүтін бір отбасының қатыгездікпен өлтірілгені туралы хабар тарады. Бұл ақпаратты Ақмола облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі ішінара растады, деп хабарлайды Zakon.kz.
Желіде ер адамның анасын, әкесін және кішкентай қарындасын өлтіргені айтылған. Сондай-ақ, олардың денелері бөлшектеліп, үй маңында шашылып жатқаны да айтылады.
"Жібек Жолы ауылында болған кісі өлтіру фактісі бойынша мессенджерлер мен әлеуметтік желілерде түрлі қауесет пен жалған ақпарат тарауда. Осы факті бойынша қылмыстық іс қозғалды. Күдікті оқиға орнында ұсталып, уақытша ұстау изоляторына жеткізілді. Тергеу барысы полиция департаменті басшылығының бақылауында. Басқа ақпарат тек тергеу мүддесіне сай жария етілмейді", – деп хабарлады Ақмола облысы полиция департаментінің баспасөз қызметі 2026 жылғы 2 наурызда.
Полиция азаматтарды тек ресми ақпарат көздеріне сенуге және тексерілмеген деректерді таратпауға шақырады.
"Қасақана жалған ақпарат таратқаны үшін Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жауапкершілік қарастырылған", деп ескертті департамент қызметкерлері.
Жібек Жолы – Ақмола облысы, Аршалы ауданындағы ауыл. Астанадан шамамен 26 шақырым қашықтықта орналасқан.
Еске сала кетейік, 2026 жылғы 27 ақпанда Қазақстан ІІМ Атырау облысының тұрғындарын Индонезияда туыстарын өлтірді деген күдікпен ұстаған видеоны көрсеткен болатын.
