Оқиғалар

Абай облысында полицейлер қосалқы бөлшектерді қайта сату схемасын тоқтатты

Полиция, полицейский, полицейские, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 03.03.2026 16:16 Фото: polisia.kz
Полицияға 37 жастағы жергілікті тұрғын алаяқтықтың құрбаны болғанын айтып жүгінді.

Алдын ала мәліметтерге сәйкес, 27 жастағы қала тұрғыны жәбірленушінің сеніміне кіріп, автокөліктің қосалқы бөлшектерін сатып алып, кейін пайдамен қайта сату үшін қаржы салуды ұсынған.

"Тиімді" мәмілеге сендірген ол әйелдің 250 мың теңге көлеміндегі қаражатын иемденген. Жедел-іздестіру іс-шараларының нәтижесінде күдікті анықталып, полиция басқармасына жеткізілді.

Тергеу барысында ер адам кінәсін мойындады. Оған қатысты процессуалдық мәжбүрлеу шарасы ретінде келу міндеттемесі түріндегі бұлтартпау шарасы қолданылды.

Қосымша тергеу әрекеттері жүргізіліп жатыр.

