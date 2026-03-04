Петропавлда бірнеше рет пәтер ұрлығын жасаған ер адам ұсталды
2026 жылғы 3 наурызда Qazaqstan Media басылымының мәліметінше, екі қылмыс бірдей тәсілмен жасалған. Пәтер иелері үйде болмаған сәтті пайдаланған күдікті жылдам әрі үнсіз әрекет еткен. Ол есікті бұзбай, терезені күшпен ашу арқылы пәтерлерге кірген.
Оқиғалардың бірінде оның олжасы жарты миллион теңгеге жуық алтын әшекейлер болған.
Қылмыстардың ашылуына бейнебақылау камералары көмектесті. Камера жазбалары оқиғаның мән-жайын анықтап, жедел қызметкерлерді күдіктіге алып шыққан. Көп ұзамай оның жеке басы белгілі болды.
Солтүстік Қазақстан облысы полиция департаментінің мәліметінше, ұсталған азамат — бұған дейін де осыған ұқсас қылмыстар үшін құқық қорғау органдарының назарына іліккен Петропавл қаласының 55 жастағы тұрғыны. Қазір ол қамауда отыр. Ұрланған мүліктің бір бөлігі тәркіленді. Тергеу амалдары жалғасуда. Полицейлер осы тәсілмен жасалған басқа да қылмыстар болуы мүмкін екенін жоққа шығармайды.
Құқық қорғаушылар бейнебақылау жүйелері ұрлықтың алдын алу мен қылмысты ашудың тиімді құралдарының бірі екенін атап өтті. Жыл басынан бері Солтүстік Қазақстан облысында тұрғын үйге заңсыз кіру арқылы жасалған тоғыз ұрлық тіркелген. Олардың барлығы ашылған. Өткен жылдың осы кезеңінде мұндай 11 қылмыс болған.
Бұған дейін Алматыда криминалдық полиция пәтер ұрыларынан құралған топты ұстағаны хабарланған еді.