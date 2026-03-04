Оралда криминалдық полиция қызметкерлері із-түзсіз жоғалған үш адамды бір тәулікте тапты
Бірінші жағдайда 2014 жылы туған бала жоғалып кеткен. Оны іздеуге БҚО полиция департаментінің барлық бөлімшелері жұмылдырылды.
Жедел-іздестіру шараларының нәтижесінде бала қаланың сауда-ойын-сауық орталықтарының бірінен табылды. Ол ата-анасына тапсырылды.
Оның өмірі мен денсаулығына ешқандай қауіп жоқ. Екінші жағдайда полиция қызметкерлері 1993 жылы туған, шамамен жарты жыл бойы үйіне келмеген әйелді тапты. Ақпан айының соңында оның анасы полицияға жүгініп, тамыз айынан бері қызын көрмегенін хабарлаған.
Іздестіру шаралары барысында әйелдің мекенжайы анықталып, анасымен кездесті. Сондай-ақ полицейлер 1994 жылы туған жас жігітті тапты. Ол 2 наурыз күні кешке үйінен шығып кетіп, қайта оралмаған. Оның жүріп өткен бағыты жедел басқару орталығының бейнебақылау камералары арқылы тіркелген.
Нәтижесінде ер адам қаңырап бос тұрған үйлердің бірінен аман-есен табылды. Оның ақыл-есі кем екені анықталды. Қазіргі уақытта ол ата-анасына тапсырылды.
Полиция азаматтарды балаларға мұқият болуға, жақындарының жоғалғаны туралы дереу хабарлауға, туыстарымен байланыста болуға және ерекше қамқорлық пен назарды қажет ететін адамдарға аса көңіл бөлуге шақырады.