Оқиғалар

Павлодар облысында полицейлер зейнеткерге жәрдем берді

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 05.03.2026 09:27 Фото: polisia.kz
Көптеген жыл бойы жалғыз тұратын егде жастағы әйел қиын жағдайға тап болды. Көру қабілетінің нашарлауы, аяқтары ауырғандықтан, оған қарапайым тұрмыстық істермен айналысу қиынға соқты.

Күн суып, ал аулада бірнеше отын жатты, сарайда көмір таусылды. Зейнеткер енді шаруашылықты өз бетінше басқара алмады.

Зейнеткердің жағдайы туралы Ақсу қ. ПБ Қалқаман кенттік полиция бөлімшесінің қызметкерлері білді. Ойланбастан олар көмектесуге шешім қабылдады.

Полицейлер оған отын кесіп, үлкен көмір тастарын сындырып, оларды пеште ең аязды күндерде де жылы болатындай етіп үйге әкелді, ауладағы қарды тазалап, жертөледен өз денсаулығына байланысты ала алмайтын картопты алды.

Бірақ көмек мұнымен аяқталған жоқ. Зейнеткер үшін бұл нағыз мерекеге айналды. Үй шаруашылығының көмегі үшін емес, адамның қарапайым жылуы үшін.

Галина Георгиевна тәртіп сақшыларына алғысын білдірді. Бұл оқиға форма мен қатаң қызметтің артында үлкен жүрегі бар қарапайым адамдар тұрғанын еске салады. Кейде бірнеше сағаттық көмек пен шын жүректен сөйлесу көзге көрінгеннен әлдеқайда көп нәрсені білдіруі мүмкін.

Оқи отырыңыз
Петропавлда орнынан тұра алмай, өз пәтерінде қамалып қалған қария құтқарылды
22:58, 07 қазан 2025
Петропавлда орнынан тұра алмай, өз пәтерінде қамалып қалған қария құтқарылды
Полицейлер қазақстандық әйелдерге маңызды үндеу жасады
15:19, 19 мамыр 2025
Полицейлер қазақстандық әйелдерге маңызды үндеу жасады
Алматы облысында полицейлер жолда қиын жағдайға тап болған шетелдіктерге көмектесті
21:53, 21 тамыз 2025
Алматы облысында полицейлер жолда қиын жағдайға тап болған шетелдіктерге көмектесті
