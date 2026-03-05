Павлодар облысында полицейлер зейнеткерге жәрдем берді
Күн суып, ал аулада бірнеше отын жатты, сарайда көмір таусылды. Зейнеткер енді шаруашылықты өз бетінше басқара алмады.
Зейнеткердің жағдайы туралы Ақсу қ. ПБ Қалқаман кенттік полиция бөлімшесінің қызметкерлері білді. Ойланбастан олар көмектесуге шешім қабылдады.
Полицейлер оған отын кесіп, үлкен көмір тастарын сындырып, оларды пеште ең аязды күндерде де жылы болатындай етіп үйге әкелді, ауладағы қарды тазалап, жертөледен өз денсаулығына байланысты ала алмайтын картопты алды.
Бірақ көмек мұнымен аяқталған жоқ. Зейнеткер үшін бұл нағыз мерекеге айналды. Үй шаруашылығының көмегі үшін емес, адамның қарапайым жылуы үшін.
Галина Георгиевна тәртіп сақшыларына алғысын білдірді. Бұл оқиға форма мен қатаң қызметтің артында үлкен жүрегі бар қарапайым адамдар тұрғанын еске салады. Кейде бірнеше сағаттық көмек пен шын жүректен сөйлесу көзге көрінгеннен әлдеқайда көп нәрсені білдіруі мүмкін.