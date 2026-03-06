#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Оқиғалар

БҚО-да полиция мал ұрлығы дерегін анықтап, күдіктілерді ұстады

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.03.2026 09:52 Фото: polisia.kz
Батыс Қазақстан облысы полиция департаментінің криминалдық полиция қызметкерлері "Мал ұрысы" жедел-профилактикалық іс-шарасы барысында Жаңғала ауданы полиция бөлімімен бірлесіп, мал ұрлығының бетін ашты.

Анықталғандай, жергілікті тұрғынның қорасынан жеті бас ірі қара мал ұрланған.

Жедел-іздестіру шаралары кезінде жәбірленушінің екі ауылдасы осы қылмысты жасады деген күдікпен ұсталды.

Белгілі болғандай, күдіктілер малды ұрлап, сосын сатқан. Кейін сатып алушы малды қайтадан сатып жіберген. Кейін ірі қара мал сойылып сатылған.

Аталған факті бойынша сотқа дейінгі тергеу басталды. Күдіктілер уақытша ұстау изоляторына қамалды. Сотқа дейінгі тергеу жұмыстары жалғасып жатыр.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
БҚО-да полицейлер жылқыларды ұрлап, автокөлікке айырбастаған күдіктіні ұстады
15:11, 04 наурыз 2026
БҚО-да полицейлер жылқыларды ұрлап, автокөлікке айырбастаған күдіктіні ұстады
Қарағанды облысында браконьерлер ұсталды
15:25, 10 қазан 2025
Қарағанды облысында браконьерлер ұсталды
БҚО-да мал ұрлығымен айналысқан күдіктілер ұсталды
15:16, 29 шілде 2025
БҚО-да мал ұрлығымен айналысқан күдіктілер ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Завидуйте молча: названы самые высокооплачиваемые футболисты "Астаны"
14:07, Бүгін
Завидуйте молча: названы самые высокооплачиваемые футболисты "Астаны"
Звёзды казахстанского спорта в Алматы выступили в поддержку референдума новой Конституции
13:51, Бүгін
Звёзды казахстанского спорта в Алматы выступили в поддержку референдума новой Конституции
Дана Уайт "шокировал" фанатов кардом UFC в Белом доме
13:36, Бүгін
Дана Уайт "шокировал" фанатов кардом UFC в Белом доме
Нужно ли оставлять Михаила Кравца у руля "Барыса" после очередного позора в КХЛ
13:07, Бүгін
Нужно ли оставлять Михаила Кравца у руля "Барыса" после очередного позора в КХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: