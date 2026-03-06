Астанадағы орман-сауық аймағының шекарасы бекітілді
2026 жылғы 2 наурыздағы Қазақстан Үкіметінің қаулысымен Астана қаласындағы орман-сауық аймағының шекарасы белгіленді, деп хабарлайды Zakon.kz.
Орман-сауық аймағының жалпы ауданы 15 913,26 гектарды құрайды.
Аймаққа келесі аудандардағы 161 жер учаскесі кіреді:
- Есіл
- Байқоныр
- Нұра
- Сарайшық
- Алматы
- Сарыарқа
Қаулы 2026 жылғы 16 наурыздан бастап қолданысқа енгізіледі.
