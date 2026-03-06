#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+3°
$
493.36
572.84
6.29
Оқиғалар

Астанадағы орман-сауық аймағының шекарасы бекітілді

Астана, город Астана, виды Астаны, виды города Астаны, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.03.2026 10:57 Фото: Zakon.kz/Екатерина Елисеева
2026 жылғы 2 наурыздағы Қазақстан Үкіметінің қаулысымен Астана қаласындағы орман-сауық аймағының шекарасы белгіленді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Орман-сауық аймағының жалпы ауданы 15 913,26 гектарды құрайды.

Аймаққа келесі аудандардағы 161 жер учаскесі кіреді:

  • Есіл
  • Байқоныр
  • Нұра
  • Сарайшық
  • Алматы
  • Сарыарқа

Қаулы 2026 жылғы 16 наурыздан бастап қолданысқа енгізіледі.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Ұлттық банктің болжамы: Таяу Шығыс қақтығысы Қазақстандағы инфляция мен мұнай бағасына қалай әсер етеді
12:54, Бүгін
Ұлттық банктің болжамы: Таяу Шығыс қақтығысы Қазақстандағы инфляция мен мұнай бағасына қалай әсер етеді
Қазақстанда үш облыстың шекарасы белгіленді
10:36, 11 шілде 2023
Қазақстанда үш облыстың шекарасы белгіленді
Қазақстанда Әділет министрлігінің жаңа функциялары бекітілді
11:39, 04 ақпан 2026
Қазақстанда Әділет министрлігінің жаңа функциялары бекітілді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Завидуйте молча: названы самые высокооплачиваемые футболисты "Астаны"
14:07, Бүгін
Завидуйте молча: названы самые высокооплачиваемые футболисты "Астаны"
Звёзды казахстанского спорта в Алматы выступили в поддержку референдума новой Конституции
13:51, Бүгін
Звёзды казахстанского спорта в Алматы выступили в поддержку референдума новой Конституции
Дана Уайт "шокировал" фанатов кардом UFC в Белом доме
13:36, Бүгін
Дана Уайт "шокировал" фанатов кардом UFC в Белом доме
Нужно ли оставлять Михаила Кравца у руля "Барыса" после очередного позора в КХЛ
13:07, Бүгін
Нужно ли оставлять Михаила Кравца у руля "Барыса" после очередного позора в КХЛ
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: