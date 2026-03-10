Оралда полиция кассадан ақша ұрлаған күдіктіні қолға түсірді
Оралдағы дүкендерінің бірінен кассадағы ақшаның ұрланғаны бойынша арыз түсті.
Күдікті ақшаның ашық жерде тұрғанын пайдаланып, үлкен сомадағы ақшаны ұрлап, оқиға орнынан бой тасалаған. Жедел-іздестіру шаралары барысында полиция қызметкерлері күдіктіні анықтап, ұстады.
Ол дүкенде тағылымдамадан өтіп жатқан азамат болып шықты. Оның заңсыз әрекеттері бейнебақылау камераларына тіркелген. Ұрланған қаражаттың жалпы сомасы 190 мың теңгені құрады.
Күдікті уақытша ұстау изоляторына қамалды. Ұрлық фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде.
Полиция жұмыс берушілерге қызметкерлерді жұмысқа қабылдауда мұқият тексеру қажеттігін, ақшаның қолжетімділігін бақылауда ұстау керегін ескертеді. Құқық бұзушылықтардың алдын алу үшін бейнебақылау жүйелерін пайдалану қажет.
