Қазақстан Грузиядан жеті жастағы қызды елге қайтарды
Министрліктің 2026 жылғы 10 наурыздағы мәліметінше, баланы елге қайтару жұмыстары алты ай бойы жүргізілген.
Осы уақыт ішінде дипломатиялық арналар арқылы келіссөздер өтіп, Грузияның құзырлы органдарымен байланыс орнатылған. Сондай-ақ қажетті құжаттар рәсімделіп, рәсімнің құқықтық сүйемелдеуі қамтамасыз етілген.
Мамандардың айтуынша, қазіргі уақытта қыз бала қауіпсіз жағдайда.
Сонымен қатар оған қажетті психологиялық көмек көрсетіліп жатыр.
"Баланың мүддесін ескере отырып және заң талаптарына сәйкес оны әрі қарай отбасына орналастыру мәселесі бойынша жұмыстар жүргізілуде", – деп хабарлады Оқу-ағарту министрлігінің баспасөз қызметі.
Министрлік баланың құқықтарын, қауіпсіздігін және жеке өмірінің құпиялығын қорғау мақсатында оның жеке деректері, қайда болғаны және басқа да мәліметтер жария етілмейтінін ерекше атап өтті.
