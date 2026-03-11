#Референдум-2026
Павлодар облысында киберполицейлер зейнеткердің 5 млн теңгесін алаяқтардан сақтап қалды

Хакеры, программисты, кибербезопасность, мошенничество, мошенники, защита данных, взлом данных, личные данные, персональные данные, защита персональных данных, сурет - Zakon.kz жаңалық 11.03.2026 09:44 Фото: freepik
Павлодар қаласында зейнеткерге қатысты телефон арқылы жасалған алаяқтық әрекеттің жолы кесілді.

Белгісіз тұлғалар зейнеткерге қоңырау шалып, өздерін домофон қызметінің қызметкерлері ретінде таныстырып, құрылғыны ауыстыру жоспарланып отырғанын, тіркеу үшін СМС-кодты айту керегін түсіндірді.

Қоңырау шалушының сөзіне сенген әйел алынған кодты хабарлаған. Біраз уақыттан кейін оған қайтадан белгісіз адамдар хабарласып, СМС-кодты бергеннен соң оның деректеріне рұқсатсыз кіру жүзеге асырылғанын айтқан.

Кейін алаяқтар өздерін құқық қорғау органдарының және Қаржылық мониторинг агенттігінің қызметкерлері ретінде таныстырып, қылмыскерлерді ұстау үшін шоттарындағы ақшаны шұғыл түрде шешіп алып, әрі қарай нұсқауларды күту қажет екенін түсіндірген.


"Алаяқтардың нұсқауын орындаған әйел қаланың екі екінші деңгейлі банк бөлімшесіне барып, қаражат шешу және несие рәсімдеу әрекетін жасаған. Екінші банкке жүгінген кезде қызметкерлер алаяқтық белгілерін байқап, дереу полицияға хабарлаған. Құқық қорғау органдары мен банк қызметкерлерінің қырағылығының арқасында алаяқтықтың жолы кесіліп, зейнеткер 5 млн теңгеден айырылып қалмады", – деп мәлімдеді Павлодар облысы ПД киберқылмысқа қарсы іс-қимыл басқармасының бастығы Асхат Әбетжанов.

Зейнеткер полиция қызметкерлеріне қырағылық танытып, қаражатын сақтап қалуға көмектескені үшін алғысын білдірді. Полиция азаматтарға мұқият болуды ескертеді: мемлекеттік органдар мен банк қызметкерлері ешқашан СМС-кодтарды хабарлауды, шоттардағы қаражатты шешіп алуды немесе үшінші тұлғаларға аударуды сұрамайды.

Осындай қоңыраулар түскен жағдайда әңгімені дереу тоқтатып, полицияға хабарласу қажет.

Павлодарда полиция қызметкері зейнеткердің 1,5 млн теңгесін алаяқтардан сақтап қалды
12:03, 04 наурыз 2026
Павлодарда полиция қызметкері зейнеткердің 1,5 млн теңгесін алаяқтардан сақтап қалды
Учаскелік инспектор павлодарлық тұрғынды 6,5 млн теңге несие ресімдетпек болған алаяқтардан құтқарды
14:43, 04 наурыз 2026
Учаскелік инспектор павлодарлық тұрғынды 6,5 млн теңге несие ресімдетпек болған алаяқтардан құтқарды
WhatsApp қоңырауынан кейін қазақстандық 1,8 млн теңгесінен айырылды
09:38, 03 ақпан 2026
WhatsApp қоңырауынан кейін қазақстандық 1,8 млн теңгесінен айырылды
Два казахстанских лыжника оказались в десятке сильнейших на Паралимпиаде в Италии
16:42, Бүгін
Два казахстанских лыжника оказались в десятке сильнейших на Паралимпиаде в Италии
Казахский боксёр побил соперника из Узбекистана невзирая на рефери и судей
16:34, Бүгін
Казахский боксёр побил соперника из Узбекистана невзирая на рефери и судей
Стал известен состав Казахстана на этап Кубка мира по спортивной гимнастике
16:30, Бүгін
Стал известен состав Казахстана на этап Кубка мира по спортивной гимнастике
Казахстанский боксёр второй день подряд нокаутирует соперников на турнире в Таиланде
15:57, Бүгін
Казахстанский боксёр второй день подряд нокаутирует соперников на турнире в Таиланде
