Оқиғалар

Петропавлда ер адам көпшіліктің көзінше өз-өзіне қол салды

Фото: unsplash
Петропавлда жағаұстатарлық жайт болды, ер адам мас күйде көпшіліктің көзінше суицид жасаған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Куәгерлердің сөзінше, қайғылы оқиға 12-наурыз күні кешкі алты кезінде орын алған. Qazaqstan Media дерегіне сүйенсек, мас күйде болған ер адам өзінің тамағын тіліп жіберген. Бұны көрген тұрғындар бірден жедел жәрдем бригадасын шақырғанымен, марқұмды аман алып қалу мүмкін болмады.

"Өз-өзіне қол жұмсау фактісі бойынша сотқа дейінгі жұмыстар басталды. Қазіргі таңда тергеп-тексеру жұмыстары жүріп жатыр", — деп хабарлады СҚО ПД баспасөз қызметі.

Қайғылы оқиға орын алған жатақхана тұрғындардың сөзінше, аталған орында жиі төбелес,шу болады екен. Мас күйдегі адамдар да көп жүретін көрінеді.

Бұған дейін Алматыда мас күйдегі жүргізуші жол апатына себеп болғанын жазғанбыз.

Ботагөз Ақиқат
