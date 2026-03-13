БҚО-да жеке тұрғын үйдің еденінің астынан 16 жылан табылған
Батыс Қазақстан облысында жеке үйдің еденінің астынан 16 жылан шықты. Үй иесі оларды өз бетінше ұстаған, деп хабарлайды Zakon.kz.
Мой город басылымының жазуынша, оқиға Ақжайық ауылында болған. Жеке үйлердің бірінде еденнің астынан жыландар шыға бастаған.
Өңірлік Төтенше жағдайлар департаментінің баспасөз қызметінің мәліметінше, құтқарушылар келгенге дейін үй иесі 16 жыланды өз бетінше ұстады. Үйде алты адам тұрады, олардың төртеуі – балалар.
Мамандар еденді ашып, ішінен тағы да жорғалаушылар бар-жоғын тексеруді ұсынған, дегенмен үй иесі рұқсат бермеген.
Жергілікті әкімдік отбасыға уақытша баспана берді. Жыландардың нақты түрін анықтау мүмкін болмаған.
Бұған дейін Петропавлда ер адамның көпшіліктің көзінше өз-өзіне қол салғанын жазғанбыз.
Оқи отырыңыз
