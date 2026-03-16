Түркістан облысында мал ұрлығын жасаған күдікті құрықталды
Түркістан облысында ер адам өзгенің қорасынан бірнеше қойды ұрлап, сатып жіберген.
Түлкібас аудандық полиция бөліміне жергілікті тұрғын бірнеше қойының жоғалғаны туралы арызбен жүгінді. Келтірілген шығын шамамен 300 мың теңгені құрады.
Тәртіп сақшылары жедел түрде іздестіру шараларын ұйымдастырды. Жүргізілген жұмыстардың нәтижесінде полицейлер күдікті жас жігітті анықтап, ұстады.
Белгілі болғандай, күдікті түнгі уақытта жәбірленушінің қорасына жасырын кіріп, қойларды ұрлап кеткен. Кейін ол малды сатып, түскен ақшаны жеке қажеттілігіне жұмсаған.
Аталған дерек бойынша мал ұрлығы фактісімен қылмыстық іс қозғалып, тергеу амалдары жүргізілуде.
