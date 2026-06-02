#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.95
565.74
6.83
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.95
565.74
6.83
Оқиғалар

Елордада пәтер ұрлығын жасаған күдікті ұсталды

Полиция, задержание, арест, задержанный , сурет - Zakon.kz жаңалық 02.06.2026 12:32 Фото: Zakon.kz
Астана қаласында жедел-іздестіру іс-шаралары барысында пәтер ұрлығына қатысы бар 40 жастағы ер адам ұсталды. Ол бірнеше эпизод бойынша күдікке ілінді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Тергеу мәліметтеріне сәйкес, күдікті алдын ала пәтерлерді бақылап, түрлі тәсілдермен заңсыз кірген.

Бірінші жағдайда ол кіреберіс есіктің құлпын бұзып, тұрғын үйге кіріп, перфораторды жасырын жымқырған. Келтірілген материалдық шығын 43 мың теңгені құрады.

Сонымен қатар екінші дерек бойынша, күдікті пластикалық терезені ашып, пәтерге заңсыз кіріп, құрылысқа арналған қымбат перфораторды ұрлаған. Бұл факті бойынша жәбірленушіге келтірілген шығын көлемі 340 мың теңгеге жеткен.

"Жедел әрекет ету нәтижесінде күдікті қысқа мерзім ішінде анықталып, қолға түсті. Қазіргі уақытта ол Астана қаласы полиция департаментінің уақытша ұстау изоляторына қамалды. Аталған фактілер бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде". ҚР ІІМ баспасөз қызметі

Сондай-ақ, күдіктінің елорда аумағында жасалған басқа да ұқсас қылмыстарға қатысы бар-жоғы тексеріліп жатыр.

Бұған дейін ҰҚК ірі есірткі зертханасының қызметін тоқтатқанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Ақтөбеде бірнеше пәтер ұрлығын жасаған күдікті ұсталды
21:59, 02 қыркүйек 2025
Ақтөбеде бірнеше пәтер ұрлығын жасаған күдікті ұсталды
Центр оперативного управления департамента полиции, видеонаблюдение, правонарушения, телефон полиции, полиция, ЦОУ
14:54, 30 желтоқсан 2024
Астанада пәтер ұрлығы әшкере болды
Күдікті, Алматы, алаяқтық, мемлекеттік бағдарлама, пәтер
18:56, 19 маусым 2024
Алматыда "мембағдарлама бойынша пәтер алып беремін" деп көп адамды сан соқтырған күдікті ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Рыбакина оказалась в рейтинге WTA из-за розыгрыша
15:21, Бүгін
Елена Рыбакина оказалась в майском рейтинге WTA по лучшим ударам
Официально: Давид Лория завершил работу в Казахстанской федерации футбола
14:48, Бүгін
Официально: Давид Лория завершил работу в Казахстанской федерации футбола
Кубок ЧМ
14:23, Бүгін
Опубликовано полное расписание матчей чемпионата мира по футболу 2026 года
С казахстанских клубов могут снять баны
14:13, Бүгін
Инсайдер сообщил хорошие новости болельщикам "Кызылжара" и "Жетысу" о снятии бана
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: