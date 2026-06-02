+25°
$
485.95
565.74
6.83
Оқиғалар

ҰҚК ірі есірткі зертханасының қызметін тоқтатты

ҰҚК ірі есірткі зертханасының қызметін тоқтатты , сурет - Zakon.kz жаңалық 02.06.2026 11:59
ҚР Ұлттық қауіпсіздік комитеті синтетикалық есірткі өндіретін жасырын зертхананың қызметін тоқтатты, деп хабарлайды Zakon.kz.

Ведомство дерегіне сүйенсек, 2026 жылғы мамырда Алматы облысында психотроптық заттарды дайындап жатқан жерінде Қазақстан азаматы ұсталды.

"Тінту барысында 3 кг психотроптық "а-PVP" заты, кристалдану сатысындағы 15 кг өнім, 700 литр прекурсорлар мен зертханалық жабдықтар тәркіленген". ҚР ҰҚК

Қазір қылмыстық кодекстің 297-1-бабының 3-бөлімі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізілуде.

"Сот санкциясымен ұсталған адамға қатысты "күзетпен ұстау" бұлтартпау шарасы таңдалды". ҚР ҰҚК

Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабының 1-тармағына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.

Бұған дейін полицейлер Алматы маңындағы есірткі зертханасын жойғанын жазғанбыз.

12:14, Бүгін
Қазақстанда халық саны өсуде - соңғы деректер
Есірткі зертханасын жою туралы
11:44, 13 ақпан 2024
Ұлттық қауіпсіздік комитеті құны 150 миллион теңге болатын мефедронмен алматылық тұрғынды ұстады
Есірткі зертханасы, Ақмола облысы, Ерейментау ауданы, ҰҚК
11:24, 19 қазан 2024
Ақмола облысында ірі есірткі зертханасының көзі жойылды
