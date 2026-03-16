Әнші Рахат Тұрлыханов тағы да отбасылық жанжалдың ортасында қалды
Бұл алғашқы жағдай емес. 2023 жылдың қазан айында Тұрлыханов жұбайын ұрып-соққаны үшін жауапкершілікке тартылған. Алайда тараптардың татуласуына байланысты сот істі тоқтатқан. Ал 2024 жылдың қаңтарында Алматы қалалық соты істі қайта қарап, әншіні жұбайын қайта ұрғаны үшін 10 тәулікке қамауға алған болатын.
2026 жылғы 16 наурызда Zakon.kz тілшісі әлеуметтік желілерде тараған ақпаратқа байланысты түсініктеме алу үшін Алматы қалалық Полиция департаментінің баспасөз қызметіне сұрау жолдады.
Ведомствоның мәліметінше, Алматының Медеу ауданы аумағында болған отбасылық жанжал бойынша полиция қызметкерлері шақыртуға барып, оқиғаға қатысушыларды мән-жайды анықтау үшін аудандық полиция басқармасына жеткізген.
Тексеру барысында әйел адам бастапқыда өзіне күш қолданылғанын айтқан. Алайда кейіннен ұрып-соғу фактісін жоққа шығарып, отбасылық жанжал бойынша өтініш жазған.
Нәтижесінде ер адамға қатысты Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 73-бабы 1-бөлігі бойынша әкімшілік хаттама толтырылғаны хабарланды.