#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+11°
$
479.02
551.11
5.82
Оқиғалар

Ибраһим келісімдері, Таяу Шығыстағы ахуал: Тоқаев Израиль президентімен телефон арқылы не туралы сөйлесті

Қасым-Жомарт Тоқаев Израиль Мемлекетінің Президенті Ицхак Герцогпен телефон арқылы сөйлесті, сурет - Zakon.kz жаңалық 18.03.2026 14:11 Сурет: akorda.kz
Қасым-Жомарт Тоқаев 2026 жылғы 18 наурызда Израиль мемлекетінің президенті Ицхак Герцогпен телефон арқылы сөйлесті. Бұл туралы Ақорда мәліметінен белгілі болды, деп хабарлайды Zakon.kz.

Израиль президенті Мемлекет басшысын жалпыұлттық референдумның табысты өтуімен және Қазақстан Республикасының жаңа Конституциясы қабылдануымен құттықтады.

Әңгімелесу барысында президенттер екі ел арасындағы ынтымақтастықтың қазіргі жай-күйі мен келешектегі даму перспективасын, әсіресе, сауда-экономикалық және инвестициялық ықпалдастықты кеңейту мәселелерін талқылады.

Ицхак Герцог Қасым-Жомарт Тоқаевтың барлық мемлекет ұзақмерзімді экономикалық даму жоспарын жүзеге асыруы үшін бейбітшілік қажет деген пікірімен келісетінін жеткізді.

Өз кезегінде, Қазақстан президенті халықаралық даулы мәселелердің саяси шешімін ұдайы іздестіру керек деп санайтындығын жеткізген.

"Израиль президенті Қазақстанның Ибраһим келісімдеріне қосылу туралы шешімін жоғары бағалады. Оның пікірінше, бұл Таяу Шығыста бейбітшілік орнату мәселесіне стратегиялық тұрғыдан қараудың үлгісі болмақ".Ақорда

Бұған дейін мемлекет басшысының Сауда және интеграция министрі Арман Шаққалиевті қабылдағанын жазғанбыз.

Оқи отырыңыз
Тоқаев Аустриямен реадмиссия туралы келісімді ратификациялау туралы заңға қол қойды
17:02, Бүгін
Тоқаев Аустриямен реадмиссия туралы келісімді ратификациялау туралы заңға қол қойды
Мемлекет басшысы Израиль Президенті Ицхак Герцогпен телефон арқылы сөйлесті
16:02, 20 наурыз 2023
Мемлекет басшысы Израиль Президенті Ицхак Герцогпен телефон арқылы сөйлесті
Израиль президенті Қасым-Жомарт Тоқаевты Наурыз мерекесімен құттықтады
14:56, 20 наурыз 2025
Израиль президенті Қасым-Жомарт Тоқаевты Наурыз мерекесімен құттықтады
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Боксёр из Казахстана выйдет в ринг через четыре дня после завершения дисквалификации
17:49, Бүгін
Боксёр из Казахстана выйдет в ринг через четыре дня после завершения дисквалификации
Делегация КФФ поучаствовала в программе обмена опытом от УЕФА в Швейцарии
17:48, Бүгін
Делегация КФФ поучаствовала в программе обмена опытом от УЕФА в Швейцарии
В Британии высоко оценили выступление Сатпаева в матче против "Актобе" в КПЛ
17:25, Бүгін
В Британии высоко оценили выступление Сатпаева в матче против "Актобе" в КПЛ
Вот это да: Ризабек Айтмухан принял два неожиданных решения
17:18, Бүгін
Вот это да: Ризабек Айтмухан принял два неожиданных решения
