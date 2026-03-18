Қазақстандықтар мобильді банкингте ақшасынан айырылып қалуы мүмкін қарапайым қателіктер
Мамандардың айтуынша, мобильді банкинг күнделікті өмірдің ажырамас бөлігіне айналды: пайдаланушылар шоттарын төлейді, ақша аударады және әлемнің кез келген нүктесінен кез келген уақытта сатып алулар жасайды.
Дегенмен, ыңғайлылықпен бірге киберқауіптер де өсуде. Банктердің сенімді қорғауын ескере отырып, алаяқтар техникалық осалдықтарды емес, пайдаланушылардың қателіктерін көбірек пайдаланады.
Қоғамдық Wi-Fi желісімен абай болыңыз
Кафелердегі, сауда орталықтарындағы және отельдердегі қоғамдық Wi-Fi желілері қауіпсіз болмауы мүмкін. Алаяқтар жалған кіру нүктелерін құруға, трафикті ұстап қалуға немесе зиянды элементтерді енгізуге қабілетті.
Қорғау үшін:
- қай желіге қосылатындығын тексеріңіз – қызметкерлерден желінің ресми атауын тексеріңіз;
- егер сайттың немесе қосымшаның интерфейсі әдеттегіден өзгеше болса, логиндерді, парольдерді немесе карта деректерін енгізбеңіз;
- қажет болса, қорғалған қосылымды пайдаланыңыз – мысалы, мобильді интернет немесе өзіңіздің құрылғыңыздан кіру нүктесі арқылы;
- операциядан кейін сессияны қосымшада аяқтаңыз.
- Сенімді құпиясөздерді қолданыңыз
Банктік қосымшаның құпиясөзі күрделі және бірегей болуы тиіс. Әлеуметтік желілер немесе электрондық пошта үшін бірдей құпиясөзді пайдаланбаңыз.
Қорғауды арттыру үшін:
- ұзақтығы кемінде 10 символ болатын құпиясөз ойлап табыңыз;
- түрлі тіркелімдердегі әріптерді, цифрларды және арнайы символдарды қолданыңыз;
- құпиясөздерді телефондағы жазбаларға немесе мессенджерлерге жазбаңыз;
- қажет болған кезде құпиясөздердің сенімді менеджерін (мысалы, Google-ға немесе Apple ID-ға орнатылған) қолданыңыз.
Екі факторлы аутентификацияны қосыңыз (2FA)
Екі факторлы аутентификация – бұл кіруді біржолғы код арқылы растауды (мысалы, SMS бойынша) талап ететін қосымша қорғау.
Ең жоғары қауіпсіздікті қамтамасыз ету үшін:
- банк қосымшасының теңшеулерінде 2FA-ны іске қосыңыз;
- SMS немесе мүмкіндігінше аутентификациялау қосымшаларын (Google Authenticator, Microsoft Authenticator және т.б.) қолданыңыз;
- қоңырау соғушы өзін банк қызметкері ретінде таныстырса да растау кодтарын телефон арқылы немесе мессенджер арқылы жібермеңіз.
- Банктің хабарламаларын іске қосыңыз
- Шот бойынша кез келген операциялар туралы SMS немесе push-хабарламаларды қосыңыз. Бұл сізге күдікті белсенділікті бірден байқауға және қолжетімділікті дереу бұғаттауға мүмкіндік береді.
- Қосымшаларды тек ресми дереккөздерден жүктеңіз
Мобильді банк қосымшаларын тек ресми дүкендерден (App Store, Google Play) және тек ресми әзірлеушілерден орнатыңыз. Мессенджерлердегі, хаттардағы, SMS немесе әлеуметтік желілердегі күмәнді орнату сілтемелері бойынша өтпеңіз – бұл зиянды бағдарламалық қамтылымды орнатуға алып келуі мүмкін.
Құрылғыға қолжетімділікті шектеңіз
- бұғаттан алу үшін PIN-код, саусақ ізін, немесе Face ID қолданыңыз;
- құпиясөздерді ашық күйінде, әсіресе жазбаларда немесе ашық құжаттарда сақтамаңыз;
- телефоныңызды жоғалтып алған жағдайда сим-картаны және қосымшаларға қолжетімділікті дереу бұғаттаңыз.
Қосымша қауіпсіздік шаралары
- аударымдарға тәуліктік лимит белгілеңіз;
- банк қосымшасындағы белсенді құрылғылар тізімін тұрақты түрде тексеріп тұрыңыз;
- телефон нөміріңізді ауыстырған жағдайда, операцияларды растау және хабарламалар алу мүмкіндігін сақтау үшін бұл туралы банкке міндетті түрде хабарлаңыз.
Сондай-ақ, Агенттік банктердің қызметкерлері растау кодтарын, құпиясөздерді немесе карта деректерін ешқашан сұрамайтынын ескертеді. Егер сіз күдікті белсенділікпен бетпе-бет келсеңіз, дереу банкке жүгініңіз.