60 дерек және 100 млн теңге: ҰҚК арнайы ХҚКО жүргізуші куәлігін алу схемасын әшкереледі
Атап айтқанда, 2026 жылдың басынан бастап Астана қаласында, Ақмола және Павлодар облыстарында жүргізушілерді оқыту ұйымдарының жұмысын ұйымдастыру және жүргізуші куәліктерін рәсімдеу барысында заңсыз сыйақы алу және өкілеттіктерді теріс пайдалану деректері анықталған.
"Астана қаласында Мамандандырылған Халыққа қызмет көрсету орталығы (ХҚКО) басшысының бұрынғы орынбасары жүйелі түрде пара алу арқылы азаматтарға емтихан тапсыруға және жүргізуші куәлігін алуға жәрдемдескені үшін әшкереленді." ҰҚК баспасөз қызметі
Жалпы сомасы 100 млн теңгеден асатын 60-тан астам факті процестік түрде құжатталды.
Сондай-ақ, Көкшетау қаласындағы Мамандандырылған ХҚКО және Екібастұз қаласындағы "Азаматтарға арналған үкімет" мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ филиалдары басшыларының заңсыз әрекеттерінің жолы кесілді. Олардың жалған тұлғалар арқылы емтихан тапсыруды ұйымдастырғаны үшін ақшалай қаражат алғаны анықталды.
"Бұдан бөлек, Астана, Шымкент және Тараз қалаларындағы "Азаматтарға арналған үкімет" Мемлекеттік корпорациясы" КЕАҚ филиалдарында жылжымайтын мүлікті қайта тіркеу және ауыртпалықтарды алып тастау кезінде өз өкілеттіктерін теріс пайдаланған лауазымды тұлғалардың заңсыз баю фактілері анықталды." ҰҚК баспасөз қызметі
Аталған фактілер бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізілуде. Қылмыстық-процестік кодекстің 201-бабына сәйкес өзге ақпарат жария етуге жатпайды.