Оқиғалар

Қазақстандағы ірі кредиттік бюроларға қатысты тергеу жүріп жатыр

Кредит, кредитование, займ, долг, долги, кредиты, займы, сурет - Zakon.kz жаңалық 21.03.2026 10:29 Фото: freepik
Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) Алматы қаласы бойынша департаменті "Еңбек ресурстарын дамыту орталығы" АҚ және "Бірінші кредиттік бюро" ЖШС басшылығына қатысты қылмыстық тергеуді аяқтады. Оларға қызметтік өкілеттіктерді теріс пайдалану және пара алу күдігі тағылған.

Ресми ақпаратқа сүйенсек, 2020 жылы Еңбек ресурстарын дамыту орталығының бұрынғы президенті Дәулет Аргандыков Бірінші кредиттік бюроның бас директоры Руслан Омаровпен заңсыз келісім жасасып, соның нәтижесінде Бірінші кредиттік бюроға қосымша 5% табыс алуға мүмкіндік берген.

Егер Мемлекеттік кредиттік бюро көрсетілген қызметтердің жалпы көлемінен 30% табыс алса, Бірінші кредиттік бюро бұрынғы 30%-дың орнына 35%-ға дейін табыс ала бастаған. Осылайша, Еңбек ресурстарын дамыту орталығының үлесі 70%-дан 65%-ға дейін төмендеген.

2025 жылдың басында Еңбек ресурстарын дамыту орталығының президенті болып Асет Сарбасов тағайындалғаннан кейін де Бірінші кредиттік бюроның пайдасына көзделген бұл тең емес шарттар сақталған.

Тергеу барысында Бірінші кредиттік бюроға өзге қатысушыларға қарағанда артықшылық беретін схема әшкереленді.

Атап айтқанда, Аргандыков пен Омаровтың келісуімен Еңбек ресурстарын дамыту орталығы мен Бірінші кредиттік бюро арасындағы ақпарат алмасу арналарына сұраныстарды жедел өңдеуге мүмкіндік беретін арнайы сервис орнатылған.

Ал Еңбек ресурстарын дамыту орталығы мен Мемлекеттік кредиттік бюро арасындағы жүйеге керісінше, сұраныстарды өңдеуді баяулататын зиянды бағдарламалық қамтамасыз ету енгізілген.

Осының салдарынан мемлекетке, нақтырақ айтқанда Еңбек ресурстарын дамыту орталығына 2 млрд теңгеден астам залал келтірілген.

2025 жылғы маусымда Аргандыков пен Омаровтың Сарбасовқа 75 мың АҚШ доллары көлемінде кезекті сыйақы бергені анықталды. Бұл қаражат Бірінші кредиттік бюроның заңсыз табыс табу схемасын сақтап қалу үшін берілген.

Аталған тұлғалар ұсталды.

Сот санкциясымен олардың 1 млрд теңгеден астам сомаға бағаланатын жылжымалы және жылжымайтын мүлкіне, сондай-ақ бағалы қағаздарына тыйым салынды.

Іс материалдары танысу үшін жолданды.

ҚР ҚПК-нің 201-бабына сәйкес өзге мәліметтер жария етілмейді.

ҚР Конституциясының 77-бабының 3-тармағының 1-тармақшасына және ҚР Қылмыстық-процестік кодексінің 19-бабының 1-бөлігіне сәйкес, қылмыстық құқық бұзушылық жасаудағы кінәсі соттың заңды күшіне енген үкімімен белгіленгенге дейін әркім кінәсіз деп есептеледі.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Алматыда бұрынғы вице-министрлер мен несие бюросының басшысы ұсталды: жүздеген мың доллар тәркіленді
Нарықтағы үстем жағдайын теріс пайдаланған Petrosun компаниясына 875 млн теңге айыппұл салынды
Жол жөндеу қаржысын ұрлаған күдіктілерге қатысты тергеу аяқталды – ҚМА
Неожиданным результатом завершился матч "Жетысу" - "Кайрат" в КПЛ
Чемпион UFC раскрыл "правду" о Джоне Джонсе
"Окжетпес" на последней минуте вырвал победу у "Улытау" в третьем туре КПЛ
"Сумасшедший" боец пообещал нокаутировать чемпиона UFC
