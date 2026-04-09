Қоғам

Қостанайда миллиард теңгелік субсидия ұрлығы: басты күдіктілер анықталды

09.04.2026 10:53
Қостанайда мемлекеттік субсидияларды ұрлау және қылмыстық кірістерді заңдастыру ісі бойынша үкім шықты. Тергеуді Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) департаменті жүргізді.

Ведомство мәліметінше, "Beef Export Group" ЖШС басшысы Пархоменко басқаратын қылмыстық топ ауыл шаруашылығы басқармасының лауазымды тұлғаларының қатысуымен, сондай-ақ аудандық ауылшаруашылық тауар өндірушілері мен ветеринар мамандармен сөз байласу арқылы субсидияларды заңсыз алу схемасын ұйымдастырған.

Қаскөйлер ірі қара малды сатып алу және оны қайта өңдеу туралы құжаттарды жалған рәсімдеу арқылы агроөнеркәсіптік кешенді дамытуға арналған мемлекеттік бағдарлама аясында жүйелі түрде субсидия алып отырған.

Түскен қаражаттар жалған жеткізілген мал үшін төленгендей көрсетіліп, ақпараттық жүйелерге енгізілгеннен кейін қолма-қол ақшаға айналдырылып, кейін жалған өнім үшін төлем ретінде бақылаудағы ұйымдардың шоттарына қайта аударылған.

Іске заңды түр беру мақсатында жалған бухгалтерлік құжаттар рәсімделіп, олардың негізінде субсидия алуға қайта өтінімдер беріліп отырған.

Нәтижесінде мемлекетке 3 млрд теңгеден астам залал келтірілді.

Тергеу барысында күдіктілер 107 млн теңгеден астам қаражатты ерікті түрде өтеді.

Айта кету керек, мұндай қылмыстар аграрлық секторды мемлекеттік қолдау жүйесіне деген сенімді әлсіретіп, адал кәсіпкерлердің ауыл шаруашылығын дамыту мүмкіндіктерін шектейді.

Сот үкімімен ұйымдастырушы Пархоменко А.Г. 14 жылға бас бостандығынан айырылды.

Қылмыстық топтың 14 қатысушысына 6 жылдан 10 жылға дейін бас бостандығынан айыру жазасы тағайындалды.

Сонымен қатар, жалпы құны 3 млрд теңге болатын мүлік, оның ішінде 1,3 млн АҚШ доллары және 700 млн теңге тәркіленді.

Үкім заңды күшіне енген жоқ.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Банк қызметкері алаяқтарға көмектесті: 155 млн теңге шығын, демалыс базасы мен Астанадағы жер тәркіленді
10:09, 30 қыркүйек 2025
