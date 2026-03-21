Қасым-Жомарт Тоқаев Қожа Ахмет Ясауи кесенесіне зиярат етті
Қазақстан президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Қожа Ахмет Ясауи кесенесіне зиярат етті, деп хабарлайды Zakon.kz.
2026 жылдың 21 наурызында Ақорданың баспасөз қызметі берген ақпаратқа сай, мемлекет басшысы Түркістан облысына жұмыс сапарымен барды.
Қасым-Жомарт Тоқаевтың өңірге сапары түркі дүниесінің рухани әрі тарихи-мәдени ескерткіштерінің бірі, ЮНЕСКО-ның Бүкіләлемдік мұралар тізіміне енген Қожа Ахмет Ясауи кесенесіне зиярат етуден басталды.
Мемлекет басшысы кесене аумағында жерленген ғұлама Қожа Ахмет Ясауи мен басқа да әйгілі тарихи тұлғалардың рухына тағзым етті.
Оқи отырыңыз
