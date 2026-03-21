Қарағандыда әйелдің үстіне бағана құлап, көз жұмды
Оқиға Қарағанды қаласының 22-ші шағын ауданында болды. 59 жастағы қала тұрғыны жолдан өте бастағанда оған кенеттен жарық бағанасы құлаған.
Әйелді жедел түрде ауруханаға жеткізгенімен, алған жарақаттары өмірмен үйлеспейтін болып шықты.
Оқиғаның видеосы желіде пайда болды.
Куәгерлердің мәліметінше, трагедияға арнайы техника себеп болуы мүмкін: қоқыс алаңында рөлдік маневр жасаған машина кабельді зақымдап, сол арқылы бағана құлаған. Алайда жүргізуші жұмыс істейтін компания оның оқиғаға қатысы жоқ екенін мәлімдеді.
Қарағанды полиция департаменті хабарлағандай:
"Қарағанды қаласының 59 жастағы тұрғынының өлімі фактісі бойынша Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 104-бабы 1-бөлімі ("Абайсызда өлімге әкеп соқтыру") бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта толыққанды тергеу жүргізілуде, қажетті сараптамалар тағайындалды. Сараптама нәтижелеріне сәйкес соңғы процессуалдық шешім қабылданады".
