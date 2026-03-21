Оқиғалар

Қарағандыда әйелдің үстіне бағана құлап, көз жұмды

Фото: пресс-служба акимата Алматы
Қарағандыда көшедегі жарық бағанасының құлауынан әйел қаза тапты. Бұл туралы Zakon.kz-ке полиция хабарлады.

Оқиға Қарағанды қаласының 22-ші шағын ауданында болды. 59 жастағы қала тұрғыны жолдан өте бастағанда оған кенеттен жарық бағанасы құлаған.

Әйелді жедел түрде ауруханаға жеткізгенімен, алған жарақаттары өмірмен үйлеспейтін болып шықты.

Оқиғаның видеосы желіде пайда болды.

Куәгерлердің мәліметінше, трагедияға арнайы техника себеп болуы мүмкін: қоқыс алаңында рөлдік маневр жасаған машина кабельді зақымдап, сол арқылы бағана құлаған. Алайда жүргізуші жұмыс істейтін компания оның оқиғаға қатысы жоқ екенін мәлімдеді.

Қарағанды полиция департаменті хабарлағандай:

"Қарағанды қаласының 59 жастағы тұрғынының өлімі фактісі бойынша Қазақстан Республикасының Қылмыстық кодексінің 104-бабы 1-бөлімі ("Абайсызда өлімге әкеп соқтыру") бойынша қылмыстық іс қозғалды. Қазіргі уақытта толыққанды тергеу жүргізілуде, қажетті сараптамалар тағайындалды. Сараптама нәтижелеріне сәйкес соңғы процессуалдық шешім қабылданады".

Еске салсақ, бұған дейін Алматыда қаладағы бір жеке мектептің жетінші сынып оқушысының өлімі фактісі бойынша қылмыстық іс қозғалғаны белгілі болды. Полиция оқиғаны "Өзін-өзі өлтіруге жеткізу" бабы бойынша тергеп жатыр.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
