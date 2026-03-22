#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
482.33
557.57
5.74
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+17°
$
482.33
557.57
5.74
Оқиғалар

Ақтөбеде өндіріс жарақатынан төсекке таңылған жігіт мардымды көмек алмаған

Пациенты в палате, палата, лечение, медицинское учреждение, больница, госпитализация, сурет - Zakon.kz жаңалық 22.03.2026 12:17 Фото: Zakon.kz
Ақтөбеде өндіріс жарақатын алған 21 жастағы жігіт төсекке таңылды. Туыстары жұмыс істеген мекемесінен "еш көмек жоқ" деп ашынады. Толығырақ Zakon.kz ақпаратында.

Ақтөбеде 21 жастағы Дилхан Аймағамбетов өндірістегі жазатайым оқиғадан кейін жарты жылдан бері қозғала алмай жатыр. Ол теміржол жөндеу компаниясында монтер болып жұмыс істеген.

КТК дерегіне сүйенсек, оқиға өткен жылдың қазан айында болған. Жігіттің айтуынша, оны қауіпсіздік талаптарынсыз ауыр жұмысқа жіберген. Темірбетон шпалдарын түсіру кезінде бірнеше тонна жүк құлап, оны бетон қабырғаға қысып қалған. Жақындарының айтуынша, оқиға орнында жедел жәрдем шақырылмаған, оны ауруханаға таксимен жеткізген. Дәрігерлер оған жамбас сүйектерінің көп жерден сынуы және басқа да ауыр жарақаттар диагнозын қойған. Ота жасалғанымен, әзірге ол өздігінен қозғала алмайды. Қалпына келуіне нақты болжам жоқ.

Қазір отбасы жұмыс берушіні жауапкершілікке тартуды талап етіп отыр. Еңбек инспекциясы істі қайта тексеретінін мәлімдеді. Ал компания тарапынан көрсетілген көмек – мардымсыз. Тек арнайы төсек пен 150 мың теңге берілген. Дилхамға алда тағы күрделі ота қажет. Ол үшін Астанаға баруға квота алынған. Алайда барлық шығынды отбасы көтеріп отыр. Сонымен қатар ол әлі күнге дейін мүгедектікті рәсімдей алмадық деп ашынады.

"Астанада біз жоғары сәтте отырған комиттегі мамандар тексеріп, өз бағасын береді. сол бағасын берген кезде осы кемшіліктерін анықтап, бізге осында тағы да тексеріс жүргізіп, жаңадан баға береді деген шешім қабылданды". Талғат Исқарин, Ақтөбе облысы еңбек инспекциясы басшысының міндетін атқарушы:

Бұған дейін Қарағандыда әйелдің үстіне бағана құлап, көз жұмғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Ақтөбеде жас жігіт жұмыс орнынан екі қорап ішімдік ұрлап, сатып жіберген
Автобустағы жанжал кезінде алматылық жігіт пышақ жарақатын алды
Ақтөбеде көктайғақ: Екі тәулікте жүзден аса адам дәрігерге қаралған
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Разгромом завершился матч казахстанского теннисиста на престижном турнире в Испании
Как выглядит турнирная таблица КПЛ после матчей третьего тура
Один гол решил исход матча Казахстан - Кыргызстан на международном турнире по футболу
Восходящая звезда казахстанского тенниса устроил триллер в финале турнира ITF в Тунисе
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: