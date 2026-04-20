Ақтөбеде паротит індеті дендеп барады
Ақтөбеде эпидемиялогиялық паротит індеті дендеп барады. Бұл аурудан адамның құлақ бездері мен мойны ісініп кетеді. Сондықтан ел арасында оны "шошқа мойын" деп атайды. Толығырақ Zakon.kz ақпаратында.
КТК дерегіне сүйенсек, індет соңғы бес жылда Ақтөбеде тіркелмеген. Тек осы сәуір айында ғана бес адамнан вирус анықталған. Эпидемиялогиялық паротит жұқтырғандардың қызуы көтеріліп, басы ауырып, құлақ маңындағы сілекей бездері үлкейеді. Індет жұқтырған – балалар. Екпе алғанда, мұндай жағдайға тап болмас еді дейді дәрігерлер. Шошқа мойын ауруын асқындырып алғандардың менингит сияқты қауіпті дертке шалдығуы мүмкін. Ол тіпті бедеулікке де әкеледі
"Облысымызда алғашқы бес жағдай тіркелді. Клиникалық белгілеріне сәйкес, зертханада растау мақсатында жұмыс жүргізілуде. Асқынса, менингит, энцефалит, орхитқа айналуы мүмкін. Болашақта бедеу болып қалуы да мүмкін". Гүлфайруз Жұбаева, Ақтөбе облысы санитария-эпидемиологияны бақылау департаменті бөлімінің басшысы:
Бұған дейін Қазақстанда құтыру ауруы бойынша азаматтарға ескерту таратылғанын жазғанбыз.
