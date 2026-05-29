#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.55
563.38
6.81
  • Астана
  • Алматы
  • Шымкент
  • Атырау
  • Ақтөбе
  • Қарағанды
  • Тараз
  • Павлодар
  • Қызылорда
  • Түркістан
  • Ақтау
  • Орал
  • Қостанай
  • Петропавловск
  • Өскемен
  • Талдықорған
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+25°
$
485.55
563.38
6.81
Әлем

Қазақстандық туристер жиі баратын елдер Эбола індетіне байланысты кіру талаптарын күшейтті

Эмигрант, эмигранты, эмиграция, мигрант, мигранты, миграция, иммигранты, иммигрант, иммиграция, приезжий, приезжие, приезд, выезд, прибытие, вылет, переезд, прилет, аэропорт, люди в аэропорту, путешествие, репатриация, репатрианты, репатриант, кандас, кандасы, сурет - Zakon.kz жаңалық 29.05.2026 09:17 Фото: unsplash
Конго мен Угандада таралған Бундибугио штаммынан туындаған Эбола індеті шамамен 220 адамның өмірін қиып, 900-ге жуық адамның жұқтыруына себеп болды. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы (ДДҰ) вирус өте жылдам таралып жатқанын мәлімдеді, деп хабарлайды Zakon.kz.

"24.kz" телеарнасының ДДҰ деректеріне сілтеме жасап хабарлауынша, күрделі эпидемиологиялық жағдайға байланысты бірден 11 ел кіру талаптарын күшейткен.

Халықаралық деңгейдегі төтенше жағдай жарияланғаннан кейін бірқатар мемлекеттер шекаралық шектеулерді қатаңдатты. АҚШ, Канада, Үндістан, Таиланд, Кения, Мексика және өзге де елдер Конго, Уганда және Оңтүстік Судан тұрғындарының кіруіне шектеу енгізіп, шетелден келушілерге қатысты карантиндік әрі медициналық бақылауды күшейтті.

ДДҰ басшысы Тедрос Адханом Гебрейесус вирустың таралуына қарсы күресті Конгоның шығысындағы қайта жанданған қарулы қақтығыстар қиындатып отырғанын айтты.

Сондай-ақ ұйым өкілдері бұл вирус штаммына қарсы әзірге вакцина да, тиімді емдеу тәсілі де жоқ екенін мәлімдеді.

Бұған дейін Африка дәрігерлері Эбола індетінің бақылаудан шығып бара жатқанын хабарлаған болатын.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Google-ға қосылып,
жаңалықтарды бірінші болып оқыңыз
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
ДДҰ Африкадағы Эбола вирусының таралуын халықаралық деңгейдегі төтенше жағдай деп жариялады
09:48, 20 мамыр 2026
ДДҰ Африкадағы Эбола вирусының таралуын халықаралық деңгейдегі төтенше жағдай деп жариялады
Обязательное социальное медицинское страхование, медицинское страхование, медицинская страховка, ОСМС, врач, врачи, доктор, доктора, медик, медики, медицина, здравоохранение, медстрахование
10:25, 17 желтоқсан 2025
Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы гонконг тұмауына қатысты алаңдаушылық білдіруде
Вирус, ДДҰ, Руанда, Марбург вирусы, індет
23:05, 02 қазан 2024
ДДҰ әлемге жаңа індеттің таралу қаупі барын ескертті
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Баходир Джалолов
13:16, Бүгін
Баходир Джалолов "поборолся" с Исламом Махачевым
Янник Синнер
12:45, Бүгін
Соболенко поддержала Синнера после сенсационного фиаско итальянца на "Ролан Гаррос"
Мария Щипачёва
12:27, Бүгін
Казахстан выиграл первую награду на чемпионате Азии по лёгкой атлетике среди юниоров
Роман Канцеров
12:19, Бүгін
"Было печально": партнёр Михайлиса и Орехова по "Металлургу" о прощании с болельщиками
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: