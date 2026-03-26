#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
482.33
557.57
5.74
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+15°
$
482.33
557.57
5.74
Оқиғалар

Павлодар облысында сотталғанға телефон жеткізбек болған күдікті анықталды

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.03.2026 11:54 Фото: Zakon.kz
Павлодар облысы бойынша ҚАЖД-ға қарасты №46 мекемесіне тыйым салынған затты жеткізу әрекетінің жолы кесілді.

Павлодар облысы бойынша Қылмыстық-атқару жүйесі департаментіне қарасты №46 мекемесінде "Тосқауыл" профилактикалық іс-шарасы барысында тыйым салынған затты жеткізу әрекетінің жолы кесілді.

Жедел және режим бөлімдерінің қызметкерлері 6679 әскери бөлім бақылау-өткізу қызметінің бақылаушысымен бірлесіп, сотталғанға арналған сәлемдемені тексеру кезінде лаваштың ішінен қара-көк түсті, SIM-картасыз Redmi телефонын анықтап, тәркіледі.

Аталған сәлемдеме орташа қауіпсіздік мекемесінде жазасын өтеп жатқан сотталған азаматқа арналған. Тексеру барысында сотталған тыйым салынған зат туралы хабарсыз екенін айтып, сәлемдемені жеткізген азамат өзінің бұрыннан танысы екенін айтты.

Аталған дерек бойынша сәлемдемені жеткізген азаматқа қатысты хаттама толтырылды. Материалдар сотқа жолдануда. Тыйым салынған затты тәркілеу фактісі бейнетіркеу құралдары арқылы тіркелді.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Павлодар облысында сотталғанға тыйым салынған затты жасырын жеткізу әрекеті әшкереленді
Ақтөбеде тергеу изоляторына сөмкенің ішіне жасырын тігіп, телефон кіргізбек болған
Алматыда тергеу изоляторына тыйым салынған затты өткізбек болған күдікті ұсталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Футболист "Крыльев Советов" прокомментировал слухи об уходе Магомеда Адиева из клуба
Балкибекова или Кызайбай: в Казахстане пояснили, кто из них должен быть лидером
Елена Рыбакина повторила достижение великих теннисисток из России и Беларуси
Известный тренер дал высокую оценку игре Казахстан - Намибия
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: