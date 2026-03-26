Оқиғалар

Алматыда жол қауіпсіздігі – басты назарда: профилактикалық іс-шаралар күшейтілді

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, правоохранительные органы, погоны, видеожетон, видеожетоны, смарт-жетоны патрульных, камера полиции, камера полицейского, камера полицейских, сурет - Zakon.kz жаңалық 26.03.2026 14:26 Фото: Zakon.kz/Оксана Даирова
Алматыда түнгі жарыстар мен қауіпті жүргізу деректеріне тосқауыл қойылды.

Алматы қаласында жол қозғалысы ережелерін өрескел бұзу дерегі тіркелді. Қалыптасқан ахуалды тұрақтандыру және құқық бұзушылықтардың алдын алу мақсатында полиция департаментінің саптық бөлімшелері күшейтілген рейдтік іс-шаралар жүргізуде.

Соңғы үш тәулік ішінде қала көшелерінде 5 мыңнан астам жол қозғалысы ережесін бұзу фактісі анықталды. Мас күйінде көлік басқарған 43 жүргізуші ұсталып, олардың барлығы көлік жүргізу құқығынан айырылды. Сонымен қатар 369 азаматтың көлікті тиісті құжаттарсыз басқарғаны белгілі болды.

Нәтижесінде 94 автокөлік арнайы айып тұрағына қойылды. Жүргізілген жедел-профилактикалық шаралар барысында қауіпті жүргізу, оның ішінде түнгі жарыстар ұйымдастыру деректері дер кезінде анықталып, жолы кесілді.

Бұдан бөлек белгіленген жылдамдықты шамадан тыс арттырудың 2 мыңнан астам фактісі тіркелді. Ведомство мәліметінше, кейбір жүргізушілер өз құқық бұзушылықтарын әдейі бейнежазбаға түсіріп, әлеуметтік желілерде жариялау арқылы жазасыздық иллюзиясын қалыптастыруға тырысады.

Алайда мұндай әрбір дерек құқық қорғау органдарының бақылауында: құқық бұзушылар анықталып, заң аясында жауапкершілікке тартылады.

Соның айқын мысалы – Әл-Фараби даңғылында тіркелген оқиға. Жүргізуші көлігін сағатына 250 шақырымға дейін үдеткен. Оның жеке басы жедел түрде анықталып, ұсталды.

Бірнеше әкімшілік құқық бұзушылық бойынша материалдар рәсімделіп, сот шешімімен ол 10 тәулікке әкімшілік қамауға алынды.

Полиция қауіпті жүргізудің орны толмас зардаптарға әкелуі мүмкін екенін ескертіп, барлық жүргізушілерді жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға шақырады.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Алматыда монша және сауна иелерімен профилактикалық жұмыс күшейтілді
Алматыда тазалық пен көріктендіру шаралары күшейтілді
Алматыда жол жұмыстарының сапасына бақылау күшейтілді
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
