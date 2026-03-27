Алматыдағы жантүршігерлік жол апатынан кейін жылдамдық шектеулері енгізілуі мүмкін бе
Журналистер Алматыдағы өлімге әкеп соққан апаттардың қауіпін азайту үшін не істеу керек екенін сұрады.
"Естеріңізде болар, жылдамдықты шектеудің әртүрлі тәсілдері қолданылған. Мысалы, жылдамдық шектеуі сағатына 60 шақырым деп белгіленгенде, ең алдымен, журналистік орта қала билігін қатты сынға алды. "Онда тұрақты кептелістер, тығындар бар, жылдамдықты сағатына 80 шақырымға дейін көтеріңіз деп айтқан", – деді Марат Қожаев.
Ол заңнаманы қайта қарауды және жүйелі түрде жол ережесін бұзатындар үшін жауапкершілікті күшейтуді ұсынады.
"Менің ойымша, мұнда жол ережесін жүйелі түрде бұзатын адамдарға "жауапкершілікті" өзгерту қажет. Жылына 100, 200, 300 және одан да көп құқық бұзушылық жасайтын жүйелі бұзушыларға айыппұл жеңілдіктерін жою керек. Яғни, олар күнде бірдей әрекетті жасап, жеңілдетілген айыппұлмен ғана шектеліп жүр", – деді сенатор өз позициясын түсіндіріп.
Оның айтуынша, бұл шара жолда қабылданған жалпы нормаларды елемейтін және жол қозғалысы ережелерін бұзатындарға қатысты болады.
"Автомобиль – бұл жоғары қауіптілік көзі. Кейбір адамдар оны түсінбейді. Мен білмеймін, бұл олардың өз-өзіне тым сенімділігінен бе, айыппұлдарды төлеу мүмкіндігінен бе, әлде интеллектуалдық кемшілігінен бе. Мүмкін, бұл адам өз ісінің мәнін түсінбейді, мүмкін, оның ой қабілеті оны қамтымайды. Мұндай жүргізушілерді басқа елдердегідей арнайы тестілеуден өткізейік", – деп қосты ол.
Марат Қожаев өз ұсыныстарын үкімет қолдағанын хабарлады.
"Біз қазір осы мәселелермен ішкі істер органдарының әріптестерімен бірге жұмыс жасаймыз", – деді сенатор.
Алматыда, 21 наурыз түні, сенбіде, әл-Фараби және Мендіқұлов көшелерінің қиылысында өлімге әкеп соққан жол-көлік апаты болды – Mercedes және Zeekr автокөліктері соқтығысты. Нәтижесінде үш адам қаза тапты.
29 жастағы жүргізуші және Mercedes көлігінің екі жолаушысы – 20 және 22 жастағы қыздар – оқиға орнында көз жұмды. Zeekr автокөлігінің жүргізушісі аман қалды, оны ауыр жарақатпен ауруханаға жатқызды.
Оқиғаның салдарынан бірқатар полиция қызметкерлері өз қызметінен айырылды.