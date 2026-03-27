#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+20°
$
481.83
556.8
5.85
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
Логотип Новости спорта Спорт жаңалықтары
+20°
$
481.83
556.8
5.85
Оқиғалар

Алматыдағы жантүршігерлік жол апатынан кейін жылдамдық шектеулері енгізілуі мүмкін бе

Дорожно-транспортное происшествие, авария, ДТП, разбитая машина, разбитый автомобиль, сурет - Zakon.kz жаңалық 27.03.2026 12:09 Фото: Zakon.kz
Сенат депутаты, Ішкі істер министрлігінің бұрынғы вице-министрі Марат Қожаев Алматыдағы өлімге әкеп соққан жол-көлік апатына қатысты пікір білдірді, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.

Журналистер Алматыдағы өлімге әкеп соққан апаттардың қауіпін азайту үшін не істеу керек екенін сұрады.

"Естеріңізде болар, жылдамдықты шектеудің әртүрлі тәсілдері қолданылған. Мысалы, жылдамдық шектеуі сағатына 60 шақырым деп белгіленгенде, ең алдымен, журналистік орта қала билігін қатты сынға алды. "Онда тұрақты кептелістер, тығындар бар, жылдамдықты сағатына 80 шақырымға дейін көтеріңіз деп айтқан", – деді Марат Қожаев.

Ол заңнаманы қайта қарауды және жүйелі түрде жол ережесін бұзатындар үшін жауапкершілікті күшейтуді ұсынады.

"Менің ойымша, мұнда жол ережесін жүйелі түрде бұзатын адамдарға "жауапкершілікті" өзгерту қажет. Жылына 100, 200, 300 және одан да көп құқық бұзушылық жасайтын жүйелі бұзушыларға айыппұл жеңілдіктерін жою керек. Яғни, олар күнде бірдей әрекетті жасап, жеңілдетілген айыппұлмен ғана шектеліп жүр", – деді сенатор өз позициясын түсіндіріп.

Оның айтуынша, бұл шара жолда қабылданған жалпы нормаларды елемейтін және жол қозғалысы ережелерін бұзатындарға қатысты болады.

"Автомобиль – бұл жоғары қауіптілік көзі. Кейбір адамдар оны түсінбейді. Мен білмеймін, бұл олардың өз-өзіне тым сенімділігінен бе, айыппұлдарды төлеу мүмкіндігінен бе, әлде интеллектуалдық кемшілігінен бе. Мүмкін, бұл адам өз ісінің мәнін түсінбейді, мүмкін, оның ой қабілеті оны қамтымайды. Мұндай жүргізушілерді басқа елдердегідей арнайы тестілеуден өткізейік", – деп қосты ол.

Марат Қожаев өз ұсыныстарын үкімет қолдағанын хабарлады.

"Біз қазір осы мәселелермен ішкі істер органдарының әріптестерімен бірге жұмыс жасаймыз", – деді сенатор.

Алматыда, 21 наурыз түні, сенбіде, әл-Фараби және Мендіқұлов көшелерінің қиылысында өлімге әкеп соққан жол-көлік апаты болды – Mercedes және Zeekr автокөліктері соқтығысты. Нәтижесінде үш адам қаза тапты.

29 жастағы жүргізуші және Mercedes көлігінің екі жолаушысы – 20 және 22 жастағы қыздар – оқиға орнында көз жұмды. Zeekr автокөлігінің жүргізушісі аман қалды, оны ауыр жарақатпен ауруханаға жатқызды.

Оқиғаның салдарынан бірқатар полиция қызметкерлері өз қызметінен айырылды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Шавкат Рахмоновтың әйеліне сот үкімі шықты
13:27, Бүгін
Шавкат Рахмоновтың әйеліне сот үкімі шықты
Жол қозғалысы ережелерін жүйелі түрде бұзатындарды жеңілдіктерден айыру керек – депутат ұсыныс жасады
13:29, 26 наурыз 2026
Жол қозғалысы ережелерін жүйелі түрде бұзатындарды жеңілдіктерден айыру керек – депутат ұсыныс жасады
Депутат Қазақстанда ішімдік сатуға толық тыйым салу қажет деп санайды
16:30, 16 қазан 2025
Депутат Қазақстанда ішімдік сатуға толық тыйым салу қажет деп санайды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
УЕФА провёл семинар для инструкторов арбитров: Казахстан поучаствовал в программе
15:50, Бүгін
УЕФА провёл семинар для инструкторов арбитров: Казахстан поучаствовал в программе
"Нокаут в первом раунде": бывший чемпион UFC вынес суровый вердикт своему сопернику
15:19, Бүгін
"Нокаут в первом раунде": бывший чемпион UFC вынес суровый вердикт своему сопернику
"Кайрат" не сумел добраться вовремя в Санкт-Петербург: известна причина
14:47, Бүгін
"Кайрат" не сумел добраться вовремя в Санкт-Петербург: известна причина
Жибек Куламбаева выиграла второй матч за несколько часов на турнире в Индии
14:23, Бүгін
Жибек Куламбаева выиграла второй матч за несколько часов на турнире в Индии
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: