Оқиғалар

ШҚО-да ауыл тұрғындарынан заңсыз қару жиынтығы тәркіленді

31.03.2026 11:14
Шығыс Қазақстан облысында жедел профилактикалық іс-шаралар жүргізу барысында полиция қызметкерлері Глубокое ауданында қаруды заңсыз сақтауға байланысты заңнаманың өрескел бұзылу фактілерін анықтады.

Тексеру барысында екі жергілікті тұрғынның заң талаптарын саналы түрде елемей, үйлерінде тіркелмеген қару сақтағандары белгілі болды.

Тәртіп бұзушылардың бірінен "Стражник" ұңғысыз тапаншасы мен оған арналған 10 патрон табылды. Екінші тұрғын бұдан да ірі арсенал сақтаған: одан "Стражник" тапаншасы, "ТОЗ-63" тегіс ұңғылы мылтығы және "МР-654К"мпневматикалық тапаншасын тапқан.

Сонымен қатар иелерінің ешқайсысы заңнамада қарастырылған рұқсат құжаттарын ұсына алмаған. Бұл қару айналымының белгіленген нормалары мен ережелерін тікелей бұзу болып табылады. Барлық қару-жарақ жиынтықтары тәркіленіп алынды.

Аталған тұлғаларға қатысты процестік ықпал ету шаралары қабылданып, сотқа дейінгі тергеу амалдары жүргізілуде. Полиция қаруды заңсыз сақтау — жай ғана ресмилік емес, жауапкершілікке әкеп соқтыратын саналы түрдегі заң бұзушылық екенін ескертеді.

Қандай түрі болса да, рұқсатсыз сақталған кез келген қару қоғамдық қауіпсіздікке қатер төндіреді және ауыр зардаптарға әкелуі мүмкін.

Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Алматыда есірткі сақтаған тұрғын ұсталды
12:02, Бүгін
Түркістан облысының тұрғындарынан тіркелмеген қару мен есірткі тәркіленді
12:30, 20 маусым 2023
Ақтөбе облысында бұланды заңсыз атқан тұрғын жазаланды
11:58, 17 шілде 2025
Стало известно, сколько заработала Рыбакина в 2026 году
17:09, Бүгін
Елена Рыбакина назвала любимый приём в теннисе
16:48, Бүгін
Илия Топурия "раскрыл правду" о своих поражениях
16:37, Бүгін
Объявлен состав сборной Казахстана на матч с командой Коморских островов
16:14, Бүгін
