Оқиғалар

Ресми мәлімдеме: Ақтауда жер сілкінісі болмайды

Сейсмометр, сейсмология, сейсмологи, сейсмограмма, землетрясение, подземные толчки, сурет - Zakon.kz жаңалық 06.04.2026 09:35 Фото: wikimedia/Petr Brož (Czech Academy of Science)
Әлеуметтік желілерде таралып жатқан бейнематериал шындыққа сәйкес келмейді. Онда Ақтауда алдағы уақытта жер сілкінісі болады деген жалған ақпарат берілген, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы 2026 жылғы 6 сәуірде Қоғамдық коммуникациялар орталығында мәлімдеді:

"Интернет кеңістігін мониторингтеу барысында TikTok әлеуметтік желісінде осындай мазмұндағы видео анықталды. Алайда бұл мәліметтер ресми түрде расталмаған және жалған болып табылады".

Маңғыстау облыстық Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, тұрғындарға алаңдауға негіз жоқ.

"Мұндай ақпарат халықты қорқытып, қоғамда негізсіз дүрбелең туғызады және жалған мәлімет тарату болып саналады", – деді жауапты орган өкілдері.

Азаматтарды әлеуметтік желілердегі тексерілмеген ақпаратқа сенбеуге және күмәнді материалдарды таратпауға шақырды.

Еске салайық, 2026 жылғы 3 сәуірде Ауғанстанда жер сілкінісі болып, оның әсері Түркістан және Жамбыл облыстарында сезілген еді.

Денсаулық сақтау министрлігі арзан вакциналарды сатып алып жатқаны рас па
Депутат жаңа Конституцияда шетелдіктерге жер сатуға рұқсат беріледі деген қауесетті фейк деп атады
Алматы прокуратурасы: Жер сілкінісі туралы жалған ақпарат таратқан екі әйел жазаланды
Хоккеиста казахстанского клуба обвиняют в насилии
Действующий чемпион Казахстана по греко-римской борьбе узнал плохую новость на ЧА-2026
Убогой назвали игру Чеснокова в матче чемпионата Шотландии
Борец из Казахстана не проиграл титулованному японцу на чемпионате Азии, однако...
