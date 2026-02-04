Депутат жаңа Конституцияда шетелдіктерге жер сатуға рұқсат беріледі деген қауесетті фейк деп атады
Мәжіліс депутаты Бақытжан Базарбек 2025 жылғы 4 ақпанда палатаның пленарлық отырысында әлеуметтік желілерде таралып жатқан жаңа Конституция жобасында шетелдіктерге жер сатуға рұқсат беріледі деген мәлімдемелерді саналы түрде жалған ақпарат деп бағалады, деп хабарлайды Zakon.kz тілшісі.
Депутаттың айтуынша, халық арасында – әлеуметтік желілерде жаңа Конституция жобасы шетелдіктерге жер сатуға жол ашады деген фейк тарап жатыр.
"Тіпті, кейбір адамдарға жаңа Конституция жобасында президент немесе болашақ Құрылтай жерлерді өз еркімен пайдалана алады деген ой сіңірілуде. Бұл – өтірік. Бұл барып тұрған дезинформация. Айтайын дегенім: қазіргі жобада жерді сату мүмкіндігін беретін бірде-бір норма жоқ. Қандай да бір тыйымды алып тастайтын ережелер де жоқ. Сонымен қатар, Конституцияның 6-бабы өзгеріссіз 8-баптың негізіне алынды. Дәлелділік үшін норманы оқып берейін: "Жер және оның қазбалары, суы, өсімдіктер мен жануарлар әлемі, басқа да табиғи ресурстар халыққа тиесілі. Халық атынан меншік құқығын мемлекет жүзеге асырады. Жер заңда көрсетілген негіздер, шарттар мен шектеулерде жеке меншікке де жатуы мүмкін", – деді депутат.
Депутат барлық "жерді сату" немесе "жерді шетелдіктерге беру" туралы әңгімелер заңдық сауатсыздық немесе саналы манипуляция екенін атап өтті.
""Нақты дәлел жоқ кезде – қауесет таратылады". Бүгін біз дәл осындай жағдайды көріп отырмыз. Адамдарды Конституция мәтінінде жоқ нәрселермен қорқытып отыр. Бұл кімге тиімді. Бірақ бір нәрсе қазірден-ақ айқын: мұндай ақпараттық шабуылдардың құқықпен де, халыққа қамқорлықпен де ешқандай байланысы жоқ. Мен сенімдімін, тиісті органдар мұндай ақпараттық шабуылдардың шығу тегі мен мақсатын бағалайды. Енді маңызды жайтқа тоқталайын, оны фейк жасаушылар "ұмытып кетеді". Шетелдіктерге ауыл шаруашылығы жерлерін беру тыйымы Жер кодексімен, нақты айтсақ оның 24-бабымен реттеледі. Жаңа Конституция жобасы бұл тыйымды жоққа шығармайды, әлсіретпейді және қайта қарамайды", – деді Мәжіліс депутаты Бақытжан Базарбек.
Оның айтуынша, шетелдіктерге ауыл шаруашылығы жерлерін заңсыз беру фактілері жауапсыз қалмайды, және Президенттің тікелей тапсырмасы аясында жер қатынастары саласында тәртіп қатаң түрде орнатылуда.
2026 жылғы 3 ақпанда Мәжіліс депутаты Елнұр Бейсенбаев ел Президентіне қатысты Қазақстан Республикасының Конституциясына енгізілген түзетулерді түсіндірді.
