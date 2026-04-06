Прокуратура: Жаксылық Омар шартты түрде мерзімінен бұрын босатылмайды
Прокуратура еске салғандай, Өскемен қаласының аралық қылмыстық істер соты Жаксылық Омарды бірнеше сыбайлас жемқорлық қылмыстарында кінәлі деп таныды. Оның ішінде лауазымды жағдайын пайдаланып алаяқтық жасау және пара алу фактілері бар.
"Аталған әрекеттер Қазақстан Республикасы заңнамасына сәйкес сыбайлас жемқорлық қылмыстар қатарына жатады және мемлекеттік қызмет негіздері мен қоғам сеніміне нұқсан келтіреді. Мемлекеттік айыптаушы іс қысқартылған тәртіпте қаралғанын ескере отырып, заңда көзделген ең жоғарғы жазаны сұрады. Сот бұл ұстанымды толық қолдап, айыпталушыны 6 жылға бас бостандығынан айыру жазасына кесті. Қазақстан Республикасының қолданыстағы қылмыстық заңнамасының талабына сәйкес сыбайлас жемқорлық қылмысы үшін айыпталған адамдарға амнистия актілері мен шартты түрде мерзімінен бұрын босату нормалары қолданылмайды", – делінген 2026 жылғы 5 сәуірдегі прокуратура хабарламасында.
Сот үкімі әлі заңды күшіне енген жоқ және тараптар жағынан апелляцияға берілуі мүмкін.
Еске салайық, Жаксылық Омарға қатысты ақпарат әлеуметтік желілерде 2026 жылғы 13 ақпанда тараған. Сол күні өңір әкімдігінің баспасөз қызметі де пікір білдірген. 18 ақпанда ҰҚК қызметкерлері шенеунікке қатысты тергеу жүргізіліп жатқанын хабарлаған.
Жаксылық Омар ШҚО әкімінің бірінші орынбасары қызметін 2025 жылғы сәуірден бастап атқарған. 2024 жылғы желтоқсаннан бастап, облыс әкімінің кеңесшісі болған. Ал 2018 жылғы тамыздан 2024 жылғы қарашаға дейін Өскемен қаласының әкімі қызметін атқарған.