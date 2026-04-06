#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+16°
$
466.33
538.47
5.9
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Оқиғалар

Қызылордада көршісі мен оның анасын пышақтап өлтірген азамат сотталды

Фото: Zakon.kz
Қызылордада 49 жастағы ер адам өмір бойы бас бостандығынан айырылды. Қаскөйге 34 жастағы көршісі мен оның анасын пышақтап өлтіргені үшін айып тағылған, деп хабарлайды Zakon.kz.

Almaty.tv дерегіне сүйенсек, жантүршігерлік жағдай кәмелетке толмаған жасөспірімнің көзінше болған. Қайғылы оқиға қаңтар айында қаладағы көпқабатты тұрғын үйлердің бірінде тіркелген. Бүгін сот резонанстық іске соңғы нүктесін қойды.

"Сот үкімімен сотталушы Ш ҚР ҚК 99-бабының 2-бөлігімен 1,5-тармақтарымен, ҚК-тің 107-бабының 2-бөлігінің 8-тармағымен кінәлі деп танылып, ҚР ҚК-нің58-бабы 4-бөлігі негізінде онша қатаң емес жазаны неғұрлым қатаң жазаға сіңіру арқылы түпкілікті өмір бойына бас бостандығынан айыру жазасына тағайындалады. Жазасын қылмыстық атқару жүйесінің төтенше қауіпсіз мекемесінде өтеу белгіленді", Қылмыстық істер жөніндегі мамандандырылған ауданаралық соты әкімшілігінің басшысы Ерлан Раушанбекұлы.

Бұған дейін ШҚО-да кәріз құдығында үш жұмысшы газбен уланып қалғанын жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Оқи отырыңыз
Талдықорғанда қызын ұрып өлтірген әйел мен оның күйеуі сотталды
20:40, 31 қаңтар 2025
Талдықорғанда қызын ұрып өлтірген әйел мен оның күйеуі сотталды
Таразда сыныптасын өлтірген жасөспірім сотталды
18:35, 13 қаңтар 2026
Таразда сыныптасын өлтірген жасөспірім сотталды
Қостанай облысында әйелі мен енесін аяусыз өлтірген ер адам 19 жылға сотталды
16:40, 03 қараша 2025
Қостанай облысында әйелі мен енесін аяусыз өлтірген ер адам 19 жылға сотталды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
Карлос Алькарас высказался о проблемах с приватностью игроков на турнирах
00:44, 07 сәуір 2026
Карлос Алькарас высказался о проблемах с приватностью игроков на турнирах
Сенсацией завершился матч Кыргызстан - Болгария на ЧМ-2026 по хоккею
00:20, 07 сәуір 2026
Сенсацией завершился матч Кыргызстан - Болгария на ЧМ-2026 по хоккею
В турецком "Аланьяспоре" опровергли слухи о переговорах с экс-тренером "Астаны"
23:34, 06 сәуір 2026
В турецком "Аланьяспоре" опровергли слухи о переговорах с экс-тренером "Астаны"
В США создали скульптуру Александра Овечкина из маршмеллоу
23:02, 06 сәуір 2026
В США создали скульптуру Александра Овечкина из маршмеллоу
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: