#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+13°
$
475.31
555.54
6.05
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
Оқиғалар

Петропавлда полицейлер қалада адасып кеткен қарт адамға көмектесті

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 09.04.2026 16:45 Фото: Zakon.kz
Таңғы уақытта полиция жүргізушісі Евгений Сутюшев пен Горький көшелерінің қиылысында жатқан 70 жастағы ер адамды байқап, бұл туралы облыстық полиция департаментінің жедел басқару орталығына хабарлап, оған орнынан тұруға көмектесті.

ЖБО-дан оқиға туралы барлық патрульдік нарядтарға ақпарат берілді. Оқиға орнына ең жақын орналасқан патрульдік полиция батальоны взводының командирі Нұрлан Тұрғыновтың экипажы болды.

Ол әріптесімен бірге келген соң, қарт кісіні өз қарауына алды. Ер адам бағдарын жоғалтып, қайда тұратынын айта алмады.

Полицейлер оның жеке басын және тұрғылықты мекенжайын анықтап, үйіне жеткізіп, туыстарына тапсырды.

Тәртіп сақшылары қарт адамдардың қауіпсіздігіне ерекше назар аударуға шақырады. Адасып кетуі мүмкін азаматтардың қалтасына мекенжайы мен жақындарының байланыс деректері жазылған қағаз салған жөн.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: