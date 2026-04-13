#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
473.13
554.08
6.13
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+19°
$
473.13
554.08
6.13
Оқиғалар

Алматыда бірден 3 автобус бағытының қозғалыс сызбасы өзгереді

Общественный транспорт в Алматы, автобусы в Алматы, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.04.2026 18:58 Фото: Zakon.kz
Алматы қаласында бірден үш қоғамдық көліктің жүру бағыты уақытша өзгереді. Бұған Оңғарсынова көшесінің бір бөлігінде жүргізіліп жатқан құрылыс-монтаж жұмыстары себеп болып отыр, деп хабарлайды Zakon.kz.

Бұл туралы бүгін, 2026 жылғы 13 сәуірде Алматы Көлік холдингінің Telegram – каналынан белгілі болды:

"Оңғарсынова көшесінің Ақберен көшесінен Қожабеков көшесіне дейінгі учаскесінде құрылыс – монтаж жұмыстарының жүргізілуіне байланысты №84А, №115 және №142 маршруттарының қозғалыс сызбалары уақытша өзгереді".

№84А

  • Солтүстік бағытта: "SMOLL" супермаркеті соңғы аялдамасынан бастап – Орталық к. – Айналмалы к. – Жаңа Ғасыр к. – Қожабеков к. – Оңғарсынова к. – Мөңке би к. – әрі қарай сызба бойынша.
  • Оңтүстік бағытта: "Мөңке би / Оңғарсынова" соңғы аялдамасынан бастап – Оңғарсынова к. – Қожабеков к. – Жаңа Ғасыр к. – Орталық к. – әрі қарай сызба бойынша.

№115

  • Солтүстік бағытта: Оңғарсынова к. – "Наурыз к." соңғы аялдамасына дейін, оңтүстік бағытта кері бұрылу.
  • Кері бағытта: "Наурыз к." соңғы аялдамасынан бастап – Оңғарсынова к. – әрі қарай сызба бойынша.

№142

  • Солтүстік бағытта: Момышұлы к. – Мөңке би к. – Оңғарсынова к. – әрі қарай сызба бойынша.
  • Кері бағытта: Оңғарсынова к. – Мөңке би к. – Момышұлы к. – әрі қарай сызба бойынша.

Бұған дейін Алматыда жаяу жүргіншілер өткелдерін жарықтандырудың жаңа жүйесі сынақтан өткізілуде екенін жазғанбыз.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Ботагөз Ақиқат
Ботагөз Ақиқат
Астанада бірнеше автобустың қозғалыс сызбасы өзгереді
Астанада 14 автобус бағытының қозғалыс сызбасы уақытша өзгереді
Астанада 12 автобус бағытының қозғалыс кестесі уақытша өзгереді
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: