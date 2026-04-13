Оралда екі көлік өртеніп, жасөспірім күйік алды
Сурет: pixabay
10 сәуір кешке Орал қаласында екі жеңіл көлік өртеніп, салдарынан бір жасөспірім күйік алды, деп хабарлайды Zakon.kz.
"Мой город" басылымының мәліметінше, өрт Ескі әуежай көшесінде болған. Оқиға кезінде 2010 жылы туған жасөспірім термиялық күйік алған.
БҚО Төтенше жағдайлар департаментінің хабарлауынша, бала Lada Granta көлігінің ішінде болған. Ол облыстық балалар көпсалалы ауруханасына жеткізілді.
Өрт сөндіріліп, оның шығу себебі анықталып жатыр.
БҚО Денсаулық сақтау басқармасының мәліметіне сәйкес, жасөспірім травматология бөліміне жатқызылған. Оның оң жақ сирағында II-IIIа дәрежелі термиялық күйік бар, зақымданған аумақ шамамен 8%-ды құрайды.
Қазір жас науқас дәрігерлердің бақылауында, жағдайы тұрақты.
"Науқастың жағдайы орташа ауыр деп бағалануда, бұл алған жарақатына байланысты. Қазіргі уақытта балаға барлық қажетті медициналық көмек көрсетілуде: күн сайын таңу жасалады, ауырсынуды басатын және бактерияға қарсы ем тағайындалған", – деп хабарлады басқарма.
Бұған дейін алматылық дәрігерлер қайшыға құлап, басынан ауыр жарақат алған екі жасар баланың өмірін сақтап қалғанын жазғанбыз.
