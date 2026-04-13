Оқиғалар

Сәтбаевта көлік жүргізушілері арасындағы төбелес видеоға түсіп, қылмыстық іске ұласты

Центр оперативного управления департамента полиции, сотрудники полиции, видеонаблюдение, полиция, полицейские, ЦОУ, сурет - Zakon.kz жаңалық 13.04.2026 22:38 Фото: Zakon.kz
Әлеуметтік желілерде үш көлік жүргізушісінің бір ер адаммен жанжалдасып жатқан видеосы тарады. Жазбада оқиға Ұлытау облысы Сәтбаев қаласында болғаны айтылған. Жағдайға қатысты Ұлытау облыстық полиция департаменті түсініктеме берді, деп хабарлайды Zakon.kz.

Видеодан бір ер адамның жерде жатқанын, ал екінші адамның оны ұрып жатқанын көруге болады. Қасында тағы екі адам жанжалға қатысушылардың жанында тұрған.

"Әлеуметтік желілерде тараған аталған бейнежазба бойынша тексеру жүргізілді. Нәтижесінде оқиға 12 сәуір күні кешкі уақытта Сәтбаев қаласында екі автокөлік жүргізушісі арасында болғаны анықталды. Полиция қызметкерлері барлық қатысушыларды, соның ішінде жәбірленушіні де анықтап, бөлімшеге жеткізді. Бұған дейін бұл факті бойынша полицияға ешқандай арыз түспеген", – деп хабарлады полиция.

Сондай-ақ бұл дерек бойынша қылмыстық іс қозғалғаны белгілі болды. Қазіргі уақытта күдіктіге қатысты бұлтартпау шарасын таңдау мәселесі қаралып жатыр.

Тергеу нәтижесінде оқиғаға қатысы бар барлық адамдардың әрекеттеріне заң аясында құқықтық баға беріледі.

"Құрметті азаматтар! Егер сіздер заңсыз әрекеттердің, зорлық-зомбылық жағдайларының куәгері болсаңыздар, құқық қорғау органдарының жедел әрекет етуі үшін бірден "102" нөміріне хабарлауыңызды сұраймыз",- деп ескертті полицейлер.


Бұған дейін Павлодарда топырақ опырылып, екі адам қаза тапқанын жазғанбыз.

Алматыда түн жарымында жаппай төбелес орын алды
Алматы-Тараз тасжолында автокөлік тасымалдаушы қатысқан жол апаты болды, зардап шеккендер бар
Қонаевтағы жанжал видеоға түсіп, қылмыстық іске ұласты
Михайлис и Орехов помогли "Металлургу" обыграть "Торпедо" в матче плей-офф КХЛ
Видеообзор разгромной победы Казахстана над Азербайджаном в товарищеском матче
Экс-тренер "Кайрата" выступил против лимита на легионеров в РПЛ
"Для этого много причин": глава UFC продолжает недолюбливать Царукяна
