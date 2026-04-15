Ақтөбе облысында тұрғындарға бет-жүзді жасыратын киімге қатысты талаптар түсіндірілді
Полицейлер тұрғындармен кездесулер өткізіп, қолданыстағы заң талаптарын түсіндірді. Азаматтарға қоғамдық орындарда адамның жеке басын тануға кедергі келтіретін киімдер мен аксессуарларды киюге тыйым салынатыны айтылды.
Тиісті талаптар Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде бекітілген. Бұл талап қоғамдық қауіпсіздікті сақтау, құқық бұзушылықтардың алдын алу және қауіп төнген жағдайда жедел әрекет ету үшін енгізілген.
Сонымен қатар хиджаб, шейла, химар, әл-амира сияқты бет-жүзді толық жаппайтын діни киім элементтері аталған талапқа жатпайтыны атап өтілді.
Бұдан бөлек, бұл тыйым ауа райы жағдайларына, медициналық көрсеткіштерге, заң талаптарын орындауға, қызметтік міндеттерді атқаруға, азаматтық қорғау саласындағы қызметке, сондай-ақ спорттық және мәдени-бұқаралық іс-шараларға қатысу жағдайларына қолданылмайды.