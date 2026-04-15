#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
476.97
562.59
6.27
Санаттар
Саясат
Әлем
Оқиға
Мақалалар
Қаржы
Ғылым
Экономика және бизнес
Пікір
Мәдениет және шоу-бизнес
Спорт
Техно
Заңгерлік кеңес
Кеңестер
Құқық
Қоғам тынысы
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
Жаңалықтар мұрағаты
ҚР Заңнамасы:
Заңгерге
Бухгалтерге
Құқықтық форум
Құқықтық бөлім
Zakon Live:
Репортаж
Жетістік тарихы
google play apple
  • Ашық тақырып
  • Қараңғы тақырып
  • Жүйедегідей
#Референдум-2026
#Қазақстан мақтанышы
Логотип vbnews
#Қазақмыс
#Салыстырмалы Қазақстан
#Халық бухгалтері
+21°
$
476.97
562.59
6.27
Оқиғалар

Ақтөбе облысында тұрғындарға бет-жүзді жасыратын киімге қатысты талаптар түсіндірілді

Полиция, полицейский, полицейские, патрульная полиция, патруль, сотрудники полиции, сотрудник полиции, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.04.2026 12:41 Фото: pexels
Ақтөбе облысында қоғамдық орындарда бетті толық жабатын киімдерді киюге тыйым салынуына байланысты полиция қызметкерлері профилактикалық жұмыстар жүргізіп жатыр.

Полицейлер тұрғындармен кездесулер өткізіп, қолданыстағы заң талаптарын түсіндірді. Азаматтарға қоғамдық орындарда адамның жеке басын тануға кедергі келтіретін киімдер мен аксессуарларды киюге тыйым салынатыны айтылды.

Тиісті талаптар Қазақстан Республикасының Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінде бекітілген. Бұл талап қоғамдық қауіпсіздікті сақтау, құқық бұзушылықтардың алдын алу және қауіп төнген жағдайда жедел әрекет ету үшін енгізілген.

Сонымен қатар хиджаб, шейла, химар, әл-амира сияқты бет-жүзді толық жаппайтын діни киім элементтері аталған талапқа жатпайтыны атап өтілді.

Бұдан бөлек, бұл тыйым ауа райы жағдайларына, медициналық көрсеткіштерге, заң талаптарын орындауға, қызметтік міндеттерді атқаруға, азаматтық қорғау саласындағы қызметке, сондай-ақ спорттық және мәдени-бұқаралық іс-шараларға қатысу жағдайларына қолданылмайды.

Мақаламен бөлісу
Мақаламен бөлісу:
Сурет Айгерим Тарина
Айгерим Тарина
Оқи отырыңыз
Атырауда бет-әлпетті жабатын киімдерге қатысты заң талаптары түсіндірілді
Қоғамдық орында бетті тұмшалауға шектеу: полиция түсіндіруді жалғастырып жатыр
Никаб, бурка, медициналық маска: Қазақстанда бетті жабатын киімдерді киюге тыйым салынды
Жаңалықтан zakon.kz сайтында хабардар болыңыз:
tiktok instagram telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Соңғы
Танымал
Оқи отырыңыз
"Готовы бороться за чемпионство": Самородов сделал громкое заявление о планах на РПЛ
Очень трудный матч прогнозируют Рыбакиной на старте "пятисотника" в Штутгарте
Карлос Алькарас высказался о негативе в социальных сетях
Казахстанские дзюдоисты узнали своих первых соперников на чемпионате Азии в Китае
Беттегі қате туралы хабарлаңыз
Мәтіндегі қате: