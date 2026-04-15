Оқиғалар

Тоқаевқа Астана халықаралық қаржы орталығы арқылы тартылған 21,5 млрд доллар инвестиция туралы есеп берілді

Мемлекет басшысы «Астана» халықаралық қаржы орталығының басқарушысы Ренат Бектұровты қабылдады, сурет - Zakon.kz жаңалық 15.04.2026 17:11 Сурет: akorda.kz
Мемлекет басшысы 2026 жылғы 15 сәуірде "Астана" халықаралық қаржы орталығының басқарушысы Ренат Бектұровты қабылдады, деп хабарлайды Zakon.kz.

Президентке АХҚО қызметінің 2025 жылғы және 2026 жылдың I тоқсанындағы негізгі нәтижелері, сондай-ақ Орталықты одан әрі дамыту жоспары таныстырылды.

"Ренат Бектұров Орталық құрылғаннан бастап тартылған инвестиция көлемі 21,5 миллиард долларға жеткенін (2025 жылдан бері – 7,2 миллиард доллар) мәлімдеді. Орталықтың басқаруындағы активтердің жалпы көлемі 5,4 миллиард долларды құрады. АХҚО қатысушылары ел бюджетіне 284,3 миллиард теңге салық төлегенін (2026 жылғы 1 қаңтардағы жағдай бойынша), былтырдың өзінде 135,9 миллиард теңге аударғанын айтты. Салық түсімдері өсуіне негізінен қатысушылар санының артуы және олардың қызметінің жандануы әсер етті. Мәселен, 2025 жылдан бастап 1800-ден астам жаңа компания тіркелді. Орталық қатысушыларының жалпы саны 5400-ден асты". Ақорда

Сонымен қатар, АХҚО органдары мен ұйымдары атқарған жұмыс нәтижелерін баяндады.

AIX биржасы құрылғаннан бері борыштық және үлестік капитал көлемі 12,4 миллиард долларға артты. 2023-2025 жылдардағы сауда-саттық 4 миллиард долларға жетті.

Былтырдан бері АХҚО соты мен Халықаралық төрелік орталығы 1600-ден астам істі қарады, ал оның жалпы саны 4900-ден асты.

Мұнымен қоса, Авиациялық-қаржылық экожүйені дамыту мақсатында Aviation Finance Hub іске қосылғаны туралы мәлімет берді.

"Бұл бастама әуе кемелерін қаржыландыру мен лизингті дамытуға, салалық сараптаманы жетілдіруге бағытталған. Сондай-ақ АХҚО геологиялық барлаудың бастапқы кезеңдеріндегі жобаларға инвестиция тартуды көздейтін арнайы платформаны іске қосты. Орталық венчурлық қорлар мен студиялар және краудфандинг платформалар ашу арқылы өңірдегі креативті индустрияны қолдауға арналған экожүйені дамытуда". Ақорда

Өз кезегінде, мемлекет басшысы орталықты одан әрі ілгерілетуге қатысты бірқатар міндет жүктеді. Осы орайда, АХҚО-ның халықаралық беделін күшейту, реттеуші ортасын жетілдіру, елге капитал тарту үшін барынша қолайлы жағдай жасау және Қазақстанның қаржы нарығын дамыту мақсатында Орталық тәжірибесін жаппай тарату қажет екенін атап өтті.

Неліктен еліміздегі ең ірі су қоймаларының бірінен 6,3 млрд текше метр су жіберіледі
17:29, Бүгін
Неліктен еліміздегі ең ірі су қоймаларының бірінен 6,3 млрд текше метр су жіберіледі
Президентке "Астана" халықаралық қаржы орталығының қызметі жайлы есеп берілді
19:51, 14 маусым 2023
Президентке "Астана" халықаралық қаржы орталығының қызметі жайлы есеп берілді
Президент: "Астана" халықаралық қаржы орталығы герман компанияларына көмектесе алады
19:45, 16 қыркүйек 2024
Президент: "Астана" халықаралық қаржы орталығы герман компанияларына көмектесе алады
Казахстан в дуэли с Мексикой выиграл "золото" чемпионата мира по таеквондо
19:25, Бүгін
Казахстан в дуэли с Мексикой выиграл "золото" чемпионата мира по таеквондо
Лучшая теннисистка Казахстана рассказала, как готовилась к турниру на грунте в Штутгарте
19:05, Бүгін
Лучшая теннисистка Казахстана рассказала, как готовилась к турниру на грунте в Штутгарте
Казахстан победил Хорватию и вышел в финал ЧМ-2026 по таеквондо
18:32, Бүгін
Казахстан победил Хорватию и вышел в финал ЧМ-2026 по таеквондо
Елена Рыбакина оценила свою форму в сезоне-2026
18:21, Бүгін
Елена Рыбакина оценила свою форму в сезоне-2026
